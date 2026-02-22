BEOGRAD DOBIO NOVI SIMBOL: Postavljen novi sat na kružnom toku na Trgu Republike

Prema rečima glavnog gradskog urbaniste Marka Stojčića, reč je o kvalitetnom francuskom mehanizmu koji radi na struju i samostalno podešava vreme preko sistema GPS za letnje i zimsko računanje vremena.



On je za Javni servis rekao da je montaža sata završena u ranim jutarnjim satima.

"Konstrukcija je čelična, a oko nje se nalazi oplata od livenog mesinga, što garantuje izuzetno dug, možda i neograničen vek trajanja", rekao je Stojčić.

Kako je naveo, montaža sata bila je veoma složena, s obzirom na težinu i konstrukciju samog sata.

"Ručni rad koji je u radionici, iz delova, stigao na Trg republike. Kao što se vidi, uspešno je sastavljen, priključen je i pokazuje tačno vreme", rekao je on.



Dodao je da će sat ubuduće precizno pokazivati tačno vreme, bez potrebe za ručnim podešavanjem.

"Uvek će pokazivati tačno vreme, tako da ćemo u narednim decenijama svi moći da uživamo u novom simbolu Beograda, beogradskom satu", zaključio.

Autor: D.Bošković