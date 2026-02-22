AKTUELNO

Beograd

DVE LINIJE GRADSKOG PREVOZA MENJAJU TRASU: Privremeno zatvaranje okretnice u centru grada

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Beoinfo ||

Danas do 20 časova biće izmenjen režim rada pojedinih linija javnog prevoza zbog radova na redovnom održavanju u okviru okretnice Trg republike.

Kako je saopšteno iz Sekretarijat za javni prevoz, radovi podrazumevaju privremeno zatvaranje same okretnice za saobraćaj, pa će linije koje inače polaze sa ove lokacije saobraćati sa okretnice Studentski trg.

- Linija 27 će u smeru ka Mirijevu saobraćati ulicama Vase Čarapića, Trg republike, Makedonska, Dečanska i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Studentskom trgu saobraćaće ulicama Kolarčeva, Trg republike, Vase Čarapića, Studentski trg.

- Linija 43 kretaće se u smeru ka Kotežu ulicama Vase Čarapića, Trg republike, Makedonska, Braće Jugovića, Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Studentskom trgu saobraćati ulicama Bulevar despota Stefana, Braće Jugovića, Francuska, Trg republike, Vase Čarapića, Studentski trg.

Autor: Iva Besarabić

#Autobus

#Beograd

#GSP

#linija

#prevoz

POVEZANE VESTI

Beograd

RADOVI U TERAZIJSKOM TUNELU: Linije gradskog prevoza menjaju trase, evo do kada će sve trajati

Beograd

IZMENE NA LINIJAMA GRADSKOG PREVOZA TOKOM 'BIR FESTA' Od danas pa do kraja meseca! Neke menjaju trasu, a ova stajališta se ukidaju

Beograd

DVE LINIJE GRADSKOG PREVOZA MENJAJU TRASU: Zbog radova će ova ulica biti potpuno zatvorena

Beograd

PRIVREMENE IZMENE ZBOG RADOVA U BULEVARU ZORANA ĐINĐIĆA: Evo koje linije gradskog prevoza menjaju trasu

Beograd

Počinju radovi na Trgu Nikole Pašića: Više linija gradskog prevoza menja trasu; Ovo stajalište se ukida

Beograd

OD 7 SATI IZMENE NA VIŠE LINIJA U BEOGRADU: Zbog radova se menja režim rada gradskog prevoza, ovo je detaljan spisak