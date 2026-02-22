DVE LINIJE GRADSKOG PREVOZA MENJAJU TRASU: Privremeno zatvaranje okretnice u centru grada

Danas do 20 časova biće izmenjen režim rada pojedinih linija javnog prevoza zbog radova na redovnom održavanju u okviru okretnice Trg republike.

Kako je saopšteno iz Sekretarijat za javni prevoz, radovi podrazumevaju privremeno zatvaranje same okretnice za saobraćaj, pa će linije koje inače polaze sa ove lokacije saobraćati sa okretnice Studentski trg.

- Linija 27 će u smeru ka Mirijevu saobraćati ulicama Vase Čarapića, Trg republike, Makedonska, Dečanska i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Studentskom trgu saobraćaće ulicama Kolarčeva, Trg republike, Vase Čarapića, Studentski trg.

- Linija 43 kretaće se u smeru ka Kotežu ulicama Vase Čarapića, Trg republike, Makedonska, Braće Jugovića, Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Studentskom trgu saobraćati ulicama Bulevar despota Stefana, Braće Jugovića, Francuska, Trg republike, Vase Čarapića, Studentski trg.

Autor: Iva Besarabić