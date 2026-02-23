Ovo je najopterećenija linija u Beogradu: Istraživanja pokazala šta je najveći problem prevoza u prestonici

U Beogradu danas saobraća gotovo 500 linija javnog gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza, ali se istovremeno beleži rast broja putničkih automobila na ulicama. Profesor Saobraćajnog fakulteta Predrag Živanović izjavio je za Radio-televizija Srbije da istraživanja pokazuju kako putovanje javnim prevozom traje između 30 i 50 odsto duže u poređenju sa vožnjom privatnim automobilom, što dodatno utiče na pad interesovanja građana za ovu vrstu prevoza.

Gostujući u emisiji Beogradska hronika, Živanović je naveo da su studije sprovedene pre četiri do pet godina pokazale smanjenje broja korisnika javnog prevoza. Taj trend, kako objašnjava, delom je posledica perioda nakon pandemije koronavirusa, ali i porasta stepena motorizacije stanovništva. Prema poslednjim podacima, najopterećenija je bila linija 95, koja povezuje različite delove grada sa Novim Beogradom.

Jedan od ključnih problema, smatra Živanović, jeste to što je šinski podsistem potisnut, dok je okosnica sistema postao autobuski prevoz. Iako je fleksibilniji kada je reč o izmenama trasa, autobuski saobraćaj ima ograničenja u pogledu kapaciteta, komfora, brzine i uticaja na životnu sredinu.

Govoreći o unapređenju sistema, istakao je potrebu za većim učešćem tramvajskog saobraćaja i gradske železnice, koja trenutno ima zanemarljiv udeo – koristi je tek oko jedan odsto putnika. Takođe, naglašava da je neophodno obezbediti prioritet javnom prevozu u žutim trakama i na raskrsnicama, uz bolju koordinaciju semafora, kako bi se povećala pouzdanost i skratilo vreme putovanja.

- Ako je javni prevoz sporiji od automobila i do 50 odsto, to svakako deluje destimulativno na putnike - upozorava Živanović.

Kada je reč o istraživanjima, profesor objašnjava da se potrebe građana ispituju anketama, što predstavlja subjektivan metod, dok je brojanje putnika objektivniji pokazatelj. U vozilima se koriste automatski brojači koji registruju ulaske i izlaske putnika, što je tradicionalan i pouzdan način prikupljanja podataka.

Poslednje sistematsko brojanje putnika u gradskom prevozu sprovedeno je 2015. godine, dok je u prigradskom i lokalnom obavljeno 2016. Tada je registrovano oko dva miliona vožnji dnevno, a procene su govorile da oko 800.000 građana svakodnevno koristi javni prevoz.

Živanović napominje i da je veliki broj vozila opremljen automatskim brojačima, ali da ti podaci nisu adekvatno povezani sa sistemima upravljanja, te se njihov puni potencijal i dalje ne koristi.

Autor: S.M.