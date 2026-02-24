GRAĐANI, OPREZ! Zbog radova u ovom delu Beograda, od sutra 10 linija javnog prevoza menja trasu

Tokom izvođenja radova na izgradnji sekundarnog vodovoda i potisnog cevovoda fekalne kanalizacije u Ulici Trg Zorana Đinđića u Surčinu, od 25. februara do 9. marta doći će do promena u radu linija javnog prevoza, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi će se izvoditi po fazama. Tokom faze 1A radovi podrazumevaju zauzeće dela raskrsnice Vojvođanska – Trg Zorana Đinđića – Braće Puhalović zbog izgradnje šahta, tako da će biti onemogućeno kretanje iz smera Novog Beograda prema okretnici "Surčin”, levo skretanje od Novog Beograda prema Trgu Zorana Đinđića i levo skretanje iz smera okretnice "Surčin” prema Dobanovcima, dok će Ulica braće Puhalović u smeru prema centru Surčina biti zatvorena za saobraćaj.

Vozila javnog prevoza će saobraćati na sledeći način:

Linije 601, 602, 604, 605, 610, 860I i 601N će u smeru ka okretnici "Surčin” saobraćati ulicama: Vojvođanskom, Braće Puhalović, Udarne desetine, Krušedolskom, Braće Nikolić i dalje na redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno

Linije 603 i 603N će u smeru ka Dobanovcima saobraćati redovno, dok će se u smeru od Dobanovaca vozila kretati ulicama Braće Puhalović, Udarne desetine, Krušedolskom, Braće Nikolić, Vojvođanskom i dalje redovno

Linija 606 će u smeru ka Grmovcu saobraćati ulicama Braće Nikolić, Krušedolskom, Udarne desetine, Braće Puhalović i dalje redovno, dok će u suprotnom smeru saobraćati ulicama Braće Puhalović, Udarne desetine, Krušedolskom, Braće Nikolić do okretnice "Surčin”.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća, kao i novouspostavljena stajališta javnog linijskog prevoza:

"Krušedolska 1" za linije 606 i 601N u Krušedolskoj ulici, preko puta ED stuba koji se nalazi u visini kućnog broja 3, odnosno oko 50 metara posle zone raskrsnice ulica Braće Nikolić i Krušedolske;

"Braće Suzić 1" za linije 601, 603, 604, 605, 610, 860I, 601N, 603N u Udarne desetine, na poziciji ED stuba koji se nalazi prekoputa kućnog broja 9, odnosno oko 70 metara posle zone raskrsnice ulica Braće Puhalović i Udarne desetine.

