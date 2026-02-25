DANAS NA SPISKU ZA ISKLJUČENJE STRUJE ČAK 10 OPŠTINA: I sam centar Beograda, proverite da li je i vaša ulica tu

Na današnjem spisku delovi ovih 10 beogradskih opština.
Spisak isključenja struje
Stari grad
09:00 - 13:00 MARŠALA BIRJUZOVA: 8-8,12-22F/8,26-32A, OBILIĆEV VENAC: 12,18-20,
09:00 - 14:00 PRIZRENSKA: 13-13,
Palilula
09:00 - 13:00 Naselje VRBOVSKI: VRBOVSKI: bb,
Voždovac
09:00 - 16:00 Naselje RIPANj: LIPOVIČKI PUT: 2,6-36B,40-42,46,5-11,41,
Čukarica
09:00 - 16:00 Naselje RUŠANj: IBARSKI PUT: BB, Naselje SREMČICA: BEOGRADSKA: 0BB,
Zemun
09:00 - 17:00 Naselje BATAJNICA: BRAĆE RADIŠIĆ: 4A-4V, DISKONT PKB NOVA 21: 2-14,17, KNEZA PASKAČA : 2-14,18, KRALjA RADOSLAVA : 38-68,72-88,53-85,99-99G, KRALjA VLADISLAVA : 22-42,46-50B,54-64,13-29,33-35,39-43,47-59, MAJKE JUGOVIĆA: 16-16A,30-36,11, MALA: 6-10,
Grocka
14:00 - 15:30 Naselje BEGALjICA: BULEVAR REVOLUCIJE: 16A, KOSMAJSKA: 6-8, SEDMOG JULA: 34-36,40-44,50-56,29-39,43-49,103, ŽIVANA JOVANOVIĆA: 2,42,46-46B,52-52V,29-35,
Grocka 12:00 - 13:30 Naselje BEGALjICA: BORISA KIDRIČA: 224-228, BULEVAR REVOLUCIJE: 16A, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 2-4,10-10A,14-28,32-34,38-62A,66,1-31,35-55, KOSMAJSKA: 2-18,1-5, MILETE CEROVCA: 16A-24,28,32,1-9, MILOSAVA VLAJIĆA: 2-10,1-15, SEDMOG JULA: 2-36,40-44,50-56,1-39,43-49,103, ŽIVANA JOVANOVIĆA: 2,42,46-46B,52-52V,29-35,
09:00 - 11:30 Naselje UMČARI: KOVAČEVA: 1, REKA: 4-12,1-7,11,
Barajevo
09:00 - 16:00 Naselje BARAJEVO: DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 0-2,6-22,28-32,36A-58,62-78,82-118B,124F-126A,130-158A,162-176,180-190,196-198A,1-9E,13A-31A,35-39C,43-63,69-73, IZVORSKA: 2-6F,10-16,20-28,32-36,40-40A,44-46,52-62,68-70,74-94,100,104-116,120-122,1B-31,35-35B,47-65,69-81A,93A-101,105-113A,119-141, LIPOVAČKA ŠUMA: 2,6, LIPOVAČKI PUT: 2-8,18-30,34-64B,132,1-1Z,5, PARTIZANSKA: 0BB, PRVOMAJSKA: 0BB-26J,30-34,38-48,54-60,66-80B,84-84B,88-88B,92,1-3A,7C-9B,15-29,33A-33B,37, SELSKA: 2-8,12-16,20A-24,698,1A-11E,15-17C,21,25, Naselje SREMČICA: IBARSKI PUT: 6A,1-3G,9-11,
Obrenovac
09:00 - 16:00 Naselje BRGULICE: MATIĆA KRAJ: 15, Naselje KRTINSKA: TRNjACI: 1B, Naselje OBRENOVAC: UROVAČKI GAJ: 33A, Naselje RATARI: BRGULICE: 4,8-14A,18-22B,52,72,90,1-13,17-19,23-27,33-35,39,45-47,61,67-69,1111, IZA ŠKOLE: 12, MATIĆA KRAJ: 14-16,22B,78,1,9,17A-17G,31,37,51,59,69A, NEMA NAZIV ULICA: 2,10,3,11,15,23,29,41-43,49,53, RATARSKA: 22A, SAVSKA: 8,12-14A,18,1A, ŽIVKOVIĆA KRAJ: 2A,6,16,20-20B,1,9-13,17-19A, Naselje UROVCI: ALEKSANDRIĆA KRAJ: 197, BOGOLjUBA UROŠEVIĆA-CRNOG: 44G,53,63, CENTAR: 46,140A,73,139,153,1111, CIGANI: 12A, DILBEROVIĆA KRAJ: 90,57A, GAJIĆA KRAJ: 35A, GAJSKE BARE: 10, INDUSTRIJSKA ZONA: 1BB, KOD DOMA: 60,120,158-158A,168A,35,57-59B,129,161,165,171A, KOD IGRALIŠTA: 0,30G-32,82A,94,1BB,19A,31,67B,71, KOD KANALA: 8A,174A, KOD ŠKOLE: 2,6A,16,26,38,52,88A,17B-21,35,67,1111, KOD ZADRUGE: 110D,129,147, KRTINSKA DUB.BARA: 40, LIVADSKA: 31A, LUKIĆA KRAJ: 114A,17A, MOVTICA: 0-8,12-14,18-22,28-30,38,42,46-46A,54,58-62,68,72-74,84B,96,102,1-1A,13-15,21A-27,31,35-41A,45,49,55-79,83-85, OBRENOVAC KRTINSKA: 1111BB, POLj.DOBRO MLADOST: 184A,274A,47, POPOVIĆA KRAJ: 30,86,120A,146,150,11,35B,51,119B,147A,171,1111, SELO: 0-2,38,44A,90A,102,110,122,162-164,196,200,7,31,35,95,109,117,153-155,163, ŠKOLSKA: 4,10,1,7B,11-13,17-19,23-27,33,39,49A, STEVANOVIĆA KRAJ: 0,10,22A,36,50,58,88,100A,1A-3,11B,15A,23B,31,41,47A,57B, UROVAČKA: 2-10,16-48,56,60,78-84,92,96,102,106,114,118-120,132-134,138-140,148,152-154,170,178-180,186,196-198,202,1,5-17,21-25,39,51-53,85-87,91,101,105-107,111-115,125,129,133-135,147,161,177,183,201-203,
Mladenovac
10:30 - 12:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): KARAĐORĐEVA: 29, KRALjA PETRA PRVOG: 256-258,282-284,292-298,302,306,326-330,11,25,277,281-285,289-293,303-305,311,315-319,325, SAVIĆA MLIN: 10,
08:30 - 10:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): JANKA KATIĆA: 10,3-3, KRALjA A.OBRENOVIĆA: 66,70-72,78-82,1,25,47-55A,59-61B,71-87, KRALjA PETRA PRVOG: 4,236,244,17,201,205-207,211,215,219-221,233,307-309,
12:30 - 14:00 Naselje MLADENOVAC (SELO): BRAĆE ILIĆA: 1, BUDE ĐURIĆA: ,2,40A,1-9,15C, JAKOVA BURSAĆA: 1-3, JANKA VRABIČA: ,2-4,1A-3,7-7Đ, MIĆE OBRADOVIĆA: 2-4A,10,1,5-9, MILORADA PETROVIĆA: 4-8,5, PROLETERSKIH BRIGADA: 20,26,30-48,54,58-60,66-70,166,1-41,47,51-53, RADOJA BLAŽIĆA: ,2-14,1-11,15-19,23-25, SELO MLADENOVAC: 2,25,
Lazarevac
08:00 - 15:00 Opština Ub: naseljeno mesto Liso polje, Kolubarska (zaseok Jankovići).
08:00 - 15:00 Opština Lajkovac: naseljeno mesto Bogovađa zaseok "kod Vojne pošte".
12:30 - 13:30 Naseljeno mesto Stepojevac zaseok Beli Bor,Ineks,Benzinska pumpa,Mobtel,Ambulanta,Škola, Boškovići,Lesendrići,Leskovac.
