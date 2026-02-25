DANAS BEZ VODE U BEOGRADU: Dugačak spisak isključenja u ove 3 opštine, spremite zalihe!

Za danas su planirani prekidi u vodosnabdevanju na opštinama Novi Beograd, Barajevo i Čukarica.

Novi Beograd

Radovi na stavljanju u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Novi Beograd, u sredu, 25. februara, od 9 do 15 časova prouzrokovaće prekid u vodosnabdevanju u ulicama Partizanske avijacije (svi brojevi od 4 do 18) i Smolućskoj (svi brojevi od 2 do 16), saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Barajevo

Kako su najavili iz ovog komunalnog preduzeća, zbog radova „Elektrodistribucije Srbije” i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo, u sredu, 25. februara, od 9 do 18 časova bez vode će ostati potrošači u sledećim naseljima:

– Barajevo (centar),

– Vranić,

– Baćevac,

– Boždarevac,

– Šiljakovac,

– Nenadovac,

– Glumčevo brdo,

– Stara Lipovica,

– Karaula,

– Stražarija,

– Plandište,

– Guncati,

– Srednji kraj,

– Ravni gaj,

– Meljak.

Čukarica

Kada je u pitanju opština Čukarica, usled navedenih radova bez vode će ostati u Beogradskoj i okolnim ulicama (od Mirkovićeve do Ibarskog puta), kao i u Gorskog cara sa pripadajućim saobraćajnicama u naselju Sremčica, te u Ulici 1. maja u naselju Velika Moštanica.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Mole se potrošači da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800/110-011 za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.

