KOLAPS U BEOGRADU, SPREMITE ŽIVCE! Ovo su najkritičnije tačke, na nekima se vozila jedva kreću

Saobraćajni kolaps u prestonici očekivano je poečo! Velike su gužve u Beogradu u popodnevnom špicu, a saobraćaj je otežan na gotovo svim centralnim gradskim deonicama.

U ulici Aleksandra Dubčeka u Zemunu dogodio se udes nakon kojeg je došlo do ogromnih zastoja.

Najveća gužva je trenutno na Gazeli, a saobraćaj se otežano odvija na ovom mostu.

Slična situacija je i na Brankovom mostu u smeru ka Terazijskom tunelu. Takođe, na Bulevari Mihaila Pupina isto je haos, autombili se jedva kreću.

Autor: Iva Besarabić