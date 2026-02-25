AKTUELNO

Beograd

KOLAPS U BEOGRADU, SPREMITE ŽIVCE! Ovo su najkritičnije tačke, na nekima se vozila jedva kreću

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: naxi kamere, googlemaps ||

Saobraćajni kolaps u prestonici očekivano je poečo! Velike su gužve u Beogradu u popodnevnom špicu, a saobraćaj je otežan na gotovo svim centralnim gradskim deonicama.

U ulici Aleksandra Dubčeka u Zemunu dogodio se udes nakon kojeg je došlo do ogromnih zastoja.

Najveća gužva je trenutno na Gazeli, a saobraćaj se otežano odvija na ovom mostu.

Slična situacija je i na Brankovom mostu u smeru ka Terazijskom tunelu. Takođe, na Bulevari Mihaila Pupina isto je haos, autombili se jedva kreću.

Autor: Iva Besarabić

