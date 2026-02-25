Od sutra izmena trase dve linije javnog prevoza zbog radova u ovom delu Beograda

Zbog izvođenja radova na izgradnji kanalizacione mreže u Ulici Cvetanova ćuprija (Zvezdara) - faza 7, od 26. februara do 9. marta doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi se i dalje izvode na kolovozu Ulice Cvetanova ćuprija, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Česmica, sledećih 102 metra gledano u smeru ka gradu, saopštio je Beoinfo.

Tokom izvođenja radova ova deonica će biti zatvorena za saobraćaj, pri čemu će važiti sledeći režim rada linija javnog prevoza:

Linija broj 20 će i dalje saobraćati na skraćenoj trasi od okretnice "Mirijevo 3" do okretnice "Medaković 3".

Linija broj 312 će saobraćati na postojećoj trasi ulicama: MZ Veliki Mokri Lug - Nikole Grulovića - Vizantijska - Vladimira Ćorovića - Stražarska kosa - Vojvode Stepe Kumodraž - Vojvode Stepe - Mitkov kladenac - Stari vinogradi - Slobodana Vitanovića - Cvetanova ćuprija - Braće Srnić - Medaković 3 - Braće Srnić - Cvetanova ćuprija - Ladno brdo - Ristin potok - Milošev kladenac - Nikole Grulovića - Zabranska - Lipovačka - Stražarska kosa - Livadska - Živka Jovanovića - MZ Veliki Mokri Lug. Vozila na ovoj liniji na izmenjenom delu trase koristiće postojeća stajališta.

Privremena stajališta koja su uspostavljena u prethodnoj fazi radova u Ulici stari vinogradi biće u upotrebi, ali i novouspostavljeno stajalište "Stari vinogradi" - #2687 u Ulici Ladno brdo, 45 metara posle pešačkog prelaza u zoni raskrsnice sa Ulicom Cvetanova ćuprija, ispred objekta sa kućnim brojem 2G.

Autor: Iva Besarabić