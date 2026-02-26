KAZNA ZA OVAJ PREKRŠAJ U BEOGRADU BIĆE PAPRENA, I DO 150.000! Zabranu sutra razmatra Skupština grada, ko prekrši novo pravilo parkiranja, debelo će da plati!

Odluka o tački koja se tiče javnih parkirališta naći će se na dnevnom redu sednice Skupštine Beograda koja je zakazana za petak, 27. februara.

Ukoliko odbornici usvoje ovu odluku, parking mesto koristiće se isključivo za parkiranje vozila, a biće zabranjeno zauzimanje parking mesta vozilom koje se koristi za prodaju robe, kao i za smeštaj robe namenjene prodaji, odnosno prometu, bez obzira na to da li je plaćena usluga parkiranja.

Kako se navodi u obrazloženju ove Odluke, razlozi za izmene i dopune Odluke o javnim parkiralištima vrše se zbog potrebe većeg uvođenja komunalnog reda na javnim parkiralištima.

Razlozi za izmene i dopune odluke

Njima se propisuje da se javna parkirališta mogu koristiti isključivo za parkiranje vozila i zabranjuje se zauzimanje parking mesta vozilima koja se koriste u druge svrhe, odnosno za izlaganje, ponudu ili prodaju, odnosno promet robe, kao i za smeštaj robe namenjene prodaji odnosno prometu, čime se javno parkiralište koristi nenamenski, bez obzira na to da li je za vozilo plaćena usluga parkiranja, navodi se u tekstu Odluke koja će se u petak naći na dnevnom redu sednice Skupštine grada Beograda.

Za postupanje vlasnika, odnosno korisnika vozila suprotno navedenoj zabrani propisane su prekršajne kazne čija je visina upodobljena propisanim novčanim kaznama za prekršaje u Odluci o komunalnom redu, kada se suprotno zabranama vrši prodaja robe na ulici, trgu i drugim površinama javne namene i površini u javnom korišćenju.

Obrazloženje predloženih izmena

U članu 1: U članu 11a posle tačke b) dodaje se nova tačka a) koja propisuje da se parking mesto koristi isključivo za parkiranje vozila.

U članu 2: U članu 19 stav 1 u tački g) posle reči "vozila“ briše se tačka i upisuje zapeta i dodaje nova tačka d) kojom se zabranjuje zauzimanje parking mesta vozilom koje se koristi za izlaganje, ponudu ili prodaju, odnosno promet robe, kao i za smeštaj robe namenjene prodaji odnosno prometu, čime se javno parkiralište koristi nenamenski, bez obzira na to da li je za vozilo plaćena usluga parkiranja.

Kazne do 150.000 dinara

Za postupanje vlasnika, odnosno korisnika vozila suprotno navedenoj zabrani, propisane su prekršajne kazne, koje se, ako se Odluka u petak usvoji prema postojećem tekstu, kreću od 5.000 pa sve do 150.000 dinara!



