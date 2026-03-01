AKTUELNO

Beograd

PLANIRANI RADOVI U BARAJEVU: Ispiranje vodovodne mreže od 2. do 7. marta, mogući prekidi u snabdevanju

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će od 2. do 7. marta izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskoj opštini Barajevo.

Tokom radova, koji će se obavljati u noćnim terminima od 22:00 do 06:00 sati, potrošači mogu osetiti povremene prekide u snabdevanju, umanjen pritisak, kao i kratkotrajno zamućenje vode.

Plan ispiranja mreže po noćima:

2. na 3. mart: Ulica Lipovački put sa pripadajućim ulicama.

3. na 4. mart: Naselje Barajevo.

4. na 5. mart: Naselja Baćevac i Meljak.

5. na 6. mart: Naselja Šiljakovac, Guncati i Vranić.

6. na 7. mart: Naselja Lisović, Beljina, Arnajevo i Rožanci.

Iz "Beogradskog vodovoda" navode da se ovi radovi sprovode kako bi voda na česmama potrošača ostala provereno dobrog kvaliteta. Ekipe će se truditi da radove završe u najkraćem mogućem roku, a građani se mole da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Autor: D.S.

#Barajevo

#Beogradski vodovod

#iskljucenja vode

#ispiranje mreže

#radovi na putu

#servisne informacije Beograd

#vodosnabdevanje

POVEZANE VESTI

Beograd

DEO ZEMUNA DANAS BEZ VODE OD 9 SATI: Na Paliluli redovno ispiranje vodovodne mreže

Beograd

Pripremite zalihe na vreme: Deo potrošača u opštini Savski venac sutra bez vode

Beograd

OD DANAS DO SUBOTE: Ispiranje vodovodne mreže u Zemunu, ovo je raspored!

Beograd

OVAJ DEO BEOGRADA SUTRA BEZ VODE: Objavljenje tačne adrese i vreme isključenja

Beograd

ISPIRANJE VODOVODNE MREŽE U SAMOM CENTRU BEOGRADA: Od danas do subote u ovim ulicama slabiji pritisak a moguće da će nakratko ostati i bez vode

Beograd

OVAJ DEO BEOGRADA SUTRA BEZ VODE OSAM SATI Pripremite zalihe na vreme