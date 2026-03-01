PLANIRANI RADOVI U BARAJEVU: Ispiranje vodovodne mreže od 2. do 7. marta, mogući prekidi u snabdevanju

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će od 2. do 7. marta izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskoj opštini Barajevo.

Tokom radova, koji će se obavljati u noćnim terminima od 22:00 do 06:00 sati, potrošači mogu osetiti povremene prekide u snabdevanju, umanjen pritisak, kao i kratkotrajno zamućenje vode.

Plan ispiranja mreže po noćima:

2. na 3. mart: Ulica Lipovački put sa pripadajućim ulicama.

3. na 4. mart: Naselje Barajevo.

4. na 5. mart: Naselja Baćevac i Meljak.

5. na 6. mart: Naselja Šiljakovac, Guncati i Vranić.

6. na 7. mart: Naselja Lisović, Beljina, Arnajevo i Rožanci.

Iz "Beogradskog vodovoda" navode da se ovi radovi sprovode kako bi voda na česmama potrošača ostala provereno dobrog kvaliteta. Ekipe će se truditi da radove završe u najkraćem mogućem roku, a građani se mole da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Autor: D.S.