PLANIRANI RADOVI U BARAJEVU: Ispiranje vodovodne mreže od 2. do 7. marta, mogući prekidi u snabdevanju

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će od 2. do 7. marta izvoditi planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u gradskoj opštini Barajevo.
Tokom radova, koji će se obavljati u noćnim terminima od 22:00 do 06:00 sati, potrošači mogu osetiti povremene prekide u snabdevanju, umanjen pritisak, kao i kratkotrajno zamućenje vode.
Plan ispiranja mreže po noćima:
2. na 3. mart: Ulica Lipovački put sa pripadajućim ulicama.
3. na 4. mart: Naselje Barajevo.
4. na 5. mart: Naselja Baćevac i Meljak.
5. na 6. mart: Naselja Šiljakovac, Guncati i Vranić.
6. na 7. mart: Naselja Lisović, Beljina, Arnajevo i Rožanci.
Iz "Beogradskog vodovoda" navode da se ovi radovi sprovode kako bi voda na česmama potrošača ostala provereno dobrog kvaliteta. Ekipe će se truditi da radove završe u najkraćem mogućem roku, a građani se mole da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.
