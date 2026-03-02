AKTUELNO

Beograd

ISKLJUČENJA VODE DANAS U BEOGRADU: Ako živite na ovoj opštini, dobro pogledajte spisak, raspored je po danima!

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Ekipe JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija” izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Barajevo od ponedeljka, 2. marta, do subote, 7. marta, od 22 do 6 sati ujutro.


Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode osetiće potrošači u sledećim naseljima:

– 2/3. mart – Lipovički put sa pripadajućim ulicama;
– 3/4. mart – naselje Barajevo;
– 4/5. mart – naselja Baćevac i Meljak;
– 5/6. mart – naselja Šiljakovac, Guncati i Vranić;
– 6/7. mart – naselja Lisović, Beljina, Arnajevo i Rožanci.

U toku radova može doći do kratkotrajnog zamućenja vode, te iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da prethodno pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe „Beogradskog vodovoda” trudiće se da radove obave u što kraćem roku.

Sve dodatne informacije potrošači nogu dobiti u Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/11-00-11, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.

Autor: D.Bošković

#Opština

#SPISAK

#Voda

#iskljucenja

POVEZANE VESTI

Beograd

DEO ZEMUNA DANAS BEZ VODE OD 9 SATI: Na Paliluli redovno ispiranje vodovodne mreže

Beograd

DANAS BEZ VODE U BEOGRADU: Spremite zalihe! U ovim delovima Voždovca česme suve do 18 sati, a Čukarica dobila čitav raspored po danima!

Beograd

PLANIRANI RADOVI U BARAJEVU: Ispiranje vodovodne mreže od 2. do 7. marta, mogući prekidi u snabdevanju

Beograd

ISPIRANJE VODOVODNE MREŽE U SAMOM CENTRU BEOGRADA: Od danas do subote u ovim ulicama slabiji pritisak a moguće da će nakratko ostati i bez vode

Beograd

OD DANAS DO SUBOTE: Ispiranje vodovodne mreže u Zemunu, ovo je raspored!

Beograd

Zemun bez vode tokom noći: Počinje redovno ispiranje mreže – evo koje ulice su pogođene!