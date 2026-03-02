AKTUELNO

Beograd

Hitna pomoć intervenisala 125 puta tokom noći, najviše zbog alkohola i padova na javnim mestima

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs ||

U toku protekle noći u Beogradu su se dogodile četiri saobraćajne nezgode, u kojima je pet osoba lakše povređeno, a svi su odbili transport do dežurnih zdravstvenih ustanova i bili su zbrinuti na licu mesta, saopšteno je iz Hitne pomoći.

Hitna pomoć je imala tokom noći ukupno 125 intervencija, od čega je 13 bilo na javnom mestu, u najvećem broju slučajeva zbog alkoholisanih osoba i padova.

Muškarac (39) uboden je rano jutros nožem na okretnici tramvaja u Ustaničkoj ulici na Zvezdari i sa teškim povredama prevezen je u Urgentni centar.

Kako navode, muškarac koji je zadobio jednu ubodnu ranu nožem zaustavio je prolaznika na ulici, koji je pozvao Hitnu pomoć i policiju.

