Uručeni sertifikati polaznicima projekta 'Unapređenje i jačanje digitalnih veština' - GO Čukarica

U svečanoj sali Gradske opštine Čukarica dodeljeni su sertifikati polaznicima koji su uspešno završili obuku u okviru projekta „Unapređenje i jačanje digitalnih veština”.

Projekat je sprovela Gradska opština Čukarica u saradnji sa Regionalnom agencijom za razvoj i evropske integracije Beograd, a finansiralo ga je Ministarstvo turizma i omladine Republike Srbije.

Sertifikate je uručio predsednik Gradske opštine Čukarica Nikola Aritonović, a svečanosti su prisustvovali članica Veća i koordinatorka Kancelarije za mlade Jelena Milosavljević i Nikola Vujinović iz Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd.

Čestitajući mladima na uspešno završenoj obuci, predsednik Nikola Aritonović poručio je da su svojim radom, zalaganjem i istrajnošću pokazali da su spremni da preuzmu odgovornost za svoju budućnost.

„Danas ne slavimo samo završetak jedne obuke, već početak novih prilika za sve vas. Vrata Opštine Čukarica uvek su vam otvorena – za nove ideje, inicijative i saradnju. Nastavićemo da kreiramo i podržavamo programe namenjene mladima, jer verujemo da je ulaganje u vas najsigurnija investicija u budućnost naše zajednice. Očekujemo da znanja koja ste stekli primenite hrabro i samouvereno, gradeći svoj profesionalni put upravo ovde, u svojoj opštini”, istakao je Aritonović.

Jelena Milosavljević naglasila je da su polaznici nakon ove obuke konkurentniji na tržištu rada, koje se menja brže nego ikada.

„Tokom obuke ste pokazali spremnost da učite i napredujete, što vam otvara nova vrata ka budućnosti. Neka vam ovo bude odskočna daska koju ćete već sutra iskoristiti na najbolji mogući način. Budite ponosni na sebe onoliko koliko smo mi ponosni na vas”, poručila je Milosavljevićeva izražavajući zahvalnost RAREI Beograd na uspešnoj saradnji u realizaciji projektnih aktivnosti koje je finansiralo Ministarstvo turizma i omladine.

Nikola Vujinović iz Regionalne agencije za razvoj i evropske integracije Beograd istakao je da sertifikat koji su polaznici dobili nije samo formalnost.

„Ovo nije samo papir, već dokaz stečenih znanja i kompetencija. Regionalna agencija vam stoji na raspolaganju za sve informacije o novim obukama, programima podrške i mogućnostima za subvencije koje vam mogu pomoći u daljem profesionalnom razvoju”, poručio je Vujinović.

Projekat „Unapređenje i jačanje digitalnih veština” realizovan je sa ciljem osnaživanja mladih uzrasta od 18 do 30 godina kroz sticanje digitalnih i poslovnih kompetencija, čime se dodatno podstiče njihova zapošljivost i aktivno učešće u društvu.

Gradska opština Čukarica nastavlja da sprovodi inicijative koje podržavaju obrazovanje, inovacije i razvoj mladih, ostajući pouzdan partner svim mladim ljudima koji žele da ulažu u svoje znanje i budućnost.

Autor: D.Bošković