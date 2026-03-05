Građani sa Novog Beograda sada upravne poslove obavljaju u zgradi SIV 3: Evo novog radnog vremena

Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da zbog rekonstrukcije objekta Policijske stanice Novi Beograd u Bulevaru Mihajla Pupina broj 165 i Policijske ispostave Novi Beograd 2 u Ulici Ljubinke Bobić broj 14, Odsek za upravne poslove Policijske stanice Novi Beograd poslove iz svoje nadležnosti, uključujući i rad sa građanima, obavlja u zgradi SIV 3 u Ulici omladinskih brigada broj 1.



Radno vreme Odseka za upravne poslove je od 7.30 do 20 časova radnim danima, kao i vikendom od 7.30 do 15.30 časova.

Zbog nepostojanja tehničkih uslova za pristup osobama sa invaliditetom u SIV 3, oni svoja prava mogu ostvariti odlaskom u susedne policijske stanice, ili podnošenjem zahteva putem offline akvizicije, što podrazumeva odlazak policijskih službenika na adresu podnosioca zahteva, radi izdavanja dokumenata.

