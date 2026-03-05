POPODNEVNI KOLAPS NA MOSTOVIMA I ČAK ŠEST SUDARA: Kilometarske kolone širom Beograda (FOTO)

Popodnevni špic usporio je saobraćaj u prestonici, a kolone vozila mile na glavnim gradskim saobraćajnicama i mostovima. Gužve se takođe stvaraju zbog nekoliko saobraćajnih nezgoda širom grada.

Kako se vidi na snimcima sa gradskih kamera i Gugl mapi automobili se sporo kreću na svim glavnim deonicama u prestonici, posebno na mostovima.

Više saobraćajnih nesreća

Osim toga, na Gugl mapama za sada je zabeleženo 6 saobraćajnih nezgoda koje usporavaju saobraćaj: u Bulevaru Mihajla Pupina i Bulevaru Arsenija Čarnojevića na moto-putu u Novom Beogradu, Ulici kneza Miloša u centru grada, Ulici Jovana Subotića na Voždovcu, Milana Rakića na Zvezdari, i na starom auto-putu za Novi Sad u Zemun Polju

Gde još ima gužvi

Gužve u popodnevnom špicu su pre svega opteretile mostove Gazelu, Pančevački most, a saobraćaj se usporeno odvija na moto-putu (nekadašnji auto-put) kroz Beograd od petlje Zmaj pa sve do Autokomande. Saobraćaj se takođe usporeno odvija i na Brankovom mostu.

Osim toga, prilazi Pupinovom mostu, kao i Plavom mostu su opterećeni saobraćajem, kao i na kružnom toku Slavija.

Saobraćajne gužve su takođe na Mostarskoj petlji, Čukaričkoj padini, u Borči, Bulevaru Mihajla Pupina, Bulevaru vojvode Mišića, u Takovskoj ulici, Surčinskoj ulici koja spaja Bežanijsku kosu sa Novim Beogradom

Autor: Iva Besarabić