IZMENE U GRADSKOM PREVOZU ZBOG RADOVA NA MOSTU NA ADI: Evo koje linije se privremeno ukidaju

Tokom izvođenja radova na pregledu i popravci tramvajske pruge na Mostu na Adi, od 9. marta do 5. maja, u vremenskim intervalima od 7 do 21 čas, doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je danas iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zauzeće dela leve saobraćajne trake uz tramvajski kolosek na Mostu na Adi, uz obustavu tramvajskog saobraćaja, zbog čega će doći do promena u radu linija javnog prevoza na sledeći način - privremeno se ukidaju tramvajske linije 7L1, 9L1, pri čemu i dalje neće funkcionisati linija 13.

Privremeno se uspostavlja tramvajska linija koja će saobraćati na relaciji Banjica - Gospodarska mehana i koja će nositi oznaku 9L2, autobuska linija 7A biće privremeno ukinuta, dok će se privremeno uspostaviti kružna autobuska linija 11A koja će saobraćati na relaciji Blok 45 - Beograd na vodi - Blok 45 sledećom trasom: terminus "Blok 45"- Dr Ivana Ribara - Jurija Gagarina-Bulevar Crvene armije - Đorđa Stanojevića - Marka Hristića - Jurija Gagarina - Most na Adi-Bulevar vojvode Mišića-Savska-Nikolaja Kravcova- Bulevar Vudroa Vilsona-Bulevar vojvode Mišića - Most na Adi - Jurija Gagarina - Marka Hristića - Đorđa Stanojevića - Bulevar Crvene armije - Jurija Gagarina - Dr Ivana Ribara do terminusa "Blok 45".

Na izmenjenom delu trasa vozila JGP-a koristiće postojeća stajališta, navedeno je u saopštenju.

Autor: Iva Besarabić