'UNAPREĐENJE PUTNE INFRASTRUKTURE OSTAJE NAŠ PRIORITET' Čedomir Sovtić obišao radove na Čukarici - U toku sanacije u OVE dve ulice (FOTO)

Radovi na unapređenju putne infrastrukture na Čukarici su u toku, a trenutno se izvodi sanacija kolovoza u ulicama Olimpijskih igara i Đorđa Ognjanovića u naselju Žarkovo.

Radovi obuhvataju uklanjanje dotrajalog asfalta, popravku šahtova, slivnika i ivičnjaka, sanaciju kolovozne konstrukcije, kao i postavljanje novog sloja asfalta.

Sanacija u Ulici Olimpijskih igara obuhvata deonicu dugu oko 300 metara, dok se u Ulici Đorđa Ognjanovića radovi izvode na oko 400 metara kolovoza.

Radove je obišao član Veća Gradske opštine Čukarica Čedomir Sovtić, koji je istakao da unapređenje putne infrastrukture ostaje jedan od prioriteta lokalne samouprave:

Uređenje putne infrastrukture ostaje naš prioritet i nastavljamo sa radovima širom Čukarice.

Iz opštine su obavestili građane da će Ulica Đorđa Ognjanovića, na deonici od Ulice Ratka Mitrovića do Požeške, biti zatvorena za saobraćaj u periodu od 6. marta do 1. aprila 2026. godine.

Za vreme izvođenja radova linija gradskog prevoza 57, u smeru ka Banovom brdu, saobraćaće izmenjenom trasom: Ratka Mitrovića – Spasovdanska – Trgovačka – Požeška.

Radove finansira JP "Putevi Beograda".

Autor: Iva Besarabić