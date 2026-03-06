AKTUELNO

Beograd

'UNAPREĐENJE PUTNE INFRASTRUKTURE OSTAJE NAŠ PRIORITET' Čedomir Sovtić obišao radove na Čukarici - U toku sanacije u OVE dve ulice (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Radovi na unapređenju putne infrastrukture na Čukarici su u toku, a trenutno se izvodi sanacija kolovoza u ulicama Olimpijskih igara i Đorđa Ognjanovića u naselju Žarkovo.

Radovi obuhvataju uklanjanje dotrajalog asfalta, popravku šahtova, slivnika i ivičnjaka, sanaciju kolovozne konstrukcije, kao i postavljanje novog sloja asfalta.

Foto: Privatna arhiva

Sanacija u Ulici Olimpijskih igara obuhvata deonicu dugu oko 300 metara, dok se u Ulici Đorđa Ognjanovića radovi izvode na oko 400 metara kolovoza.

Foto: Privatna arhiva

Radove je obišao član Veća Gradske opštine Čukarica Čedomir Sovtić, koji je istakao da unapređenje putne infrastrukture ostaje jedan od prioriteta lokalne samouprave:

Uređenje putne infrastrukture ostaje naš prioritet i nastavljamo sa radovima širom Čukarice.

Foto: Privatna arhiva

Iz opštine su obavestili građane da će Ulica Đorđa Ognjanovića, na deonici od Ulice Ratka Mitrovića do Požeške, biti zatvorena za saobraćaj u periodu od 6. marta do 1. aprila 2026. godine.

Za vreme izvođenja radova linija gradskog prevoza 57, u smeru ka Banovom brdu, saobraćaće izmenjenom trasom: Ratka Mitrovića – Spasovdanska – Trgovačka – Požeška.

Foto: Privatna arhiva

Radove finansira JP "Putevi Beograda".

Autor: Iva Besarabić

