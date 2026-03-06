Normalizovan saobraćaj na mostu Gazela nakog lančanog sudara pet vozila

Saobraćaj na mostu Gazela se polako vraća u normalu nakon je se večeras u 19.40 došlo dolančanog sudara u kojem je učestvovalo pet vozila.

Kako prikazuju snimci na Naxi kamera, most je prohodah i saobraćaj se odvija nesmetano.

Nema gužve na mostu u oba smera.

Podsetimo, jedna osoba je lakše povređena u lančanom sudaru kod Mostarske petlje, a zbog sudara pet vozila došlo je do velike gužve na mostu i prilazima mostu.

Kako se tada moglo videti na kamerama, sve se "crvenilo" jer vozila nisu mogla ni da mrdnu. Dežurne ekipe izašle su na teren, a saobraćaj je nakon uviđaja vraćen u normalu.

Autor: Iva Besarabić