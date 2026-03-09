IZMENE I NA LINIJAMA 76 I 77 U NOVOM BEOGRADU: Evo kako će saobraćati od 10. do 24. marta

Radovi na redovnom održavanju u ulicama Tošin bunar i Dr Žorža Matea na Novom Beogradu prouzrokovaće od 10. do 24. marta izmene u režimu rada javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Zbog pomenutih radova doći će do zauzeća krajnje desne saobraćajne trake i trotoara u Ulici Tošin bunar, od Ulice dr Žorža Matea, 82 metra ka Moto-putu M11, deo leve kolovozne trake i trotoara u Ulici dr Žorža Matea, od Ulice Tošin bunar do skretanja za SRC „11. april”, gledano ka Ulici Marije Bursać, kao i pun profil kolovoza u Dr Žorža Matea, od raskrsnice sa Ulicom auto-put za Zagreb ka Ulici Marije Bursać, u dužini od 270 metara.

Tokom radova doći će do izmena u radu na linijama javnog prevoza 76 i 77, koje će saobraćati na sledeći način:

– linija 76 će u smeru ka Bežanijskoj kosi saobraćati na redovnoj trasi do stajališta „Hotel Nacional”, odakle će saobraćati do Ulice partizanske avijacije, dalje nadvožnjakom preko Moto-puta M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) do kružnog toka u zoni raskrsnice ulica Partizanske avijacije i Auto-put za Zagreb, zatim levo internom saobraćajnicom do Ulice dr Žorža Matea i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru ka gradu saobraćati redovno do stajališta „Zelengorska” i dalje internom saobraćajnicom do kružnog toka u zoni raskrsnice ulica Partizanske avijacije i Auto-put za Zagreb, Ulicom partizanske avijacije i dalje redovno;

– linija 77 će u oba smera saobraćati ulicama Dr Žorža Matea, Auto-put za Zagreb do kružnog toka u zoni raskrsnice ulica Partizanske avijacije i Auto-put za Zagreb, internom saobraćajnicom do Ulice dr Žorža Matea i dalje na redovnoj trasi.

Autor: Iva Besarabić