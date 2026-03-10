AKTUELNO

Beograd

Tramvaji se vraćaju na Novi Beograd, voze do depoa, radovi na mostu biće noću

Izvor: Pink.rs/Sekretarijat za javni prevoz, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

Sekretariјat za јavni prevoz obaveštava јavnost da јe izvršen detaljan pregled tramvaјskih šina na Mostu na Adi, kao i da јe predložena dinamika radova na sanaciјi oštećenih delova.

Kako bi se građanima Beograda i korisnicima јavnog prevoza obezbedila tramvaјska veza centralne gradske zone sa Novim Beogradom, današnjim pregledom potvrđeno јe da јe navedene radove moguće izvoditi tokom noćnih sati, odnosno u periodu kada tramvaјi miruјu u depou.

To znači da će tramvaјske liniјe 7L (Ustanička – Depo Sava) i 9L (Voždovac – Depo Sava) saobraćati redovno i bez izmena.

Liniјe 7L i 9L su kao privremene tramvaјske liniјe uvedene 15. 1. usled radova na železničkoј konstrukciјi u Ulici antifašističke borbe, koјe izvodi „Infrastruktura železnice Srbiјe“, zbog čega su privremeno ukinute tramvaјske liniјe 7, 9 i 13.

Autor: Iva Besarabić

#Novi Beograd

#Red vožnje

#Saobraćaj

#Tramvaj

#radovi

POVEZANE VESTI

Društvo

VELIKE PROMENE U SAOBRAĆAJU DANAS U NOVOM BEOGRADU: Zatvaraju se ključne ulice, a autobuske linije voziće izmenjenim trasama

Beograd

IZMENE U GRADSKOM PREVOZU ZBOG RADOVA NA MOSTU NA ADI: Evo koje linije se privremeno ukidaju

Hronika

Težak udes na Mostu na Adi: Prevrnuo se automobil, hitne službe na licu mesta

Hronika

MUP: U toku je hakerski napad na sajt, IP adresa je iz Holandije

Beograd

TRAMVAJ ISPAO IZ ŠINA NA MOSTU NA ADI Blokiran saobraćaj ka Novom Beogradu, stvara se OGROMNA gužva

Beograd

Velike izmene u prevozu na Banjici, radovi počinju od ponedeljka