DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Dugačak spisak, na njemu 8 opština!

EDB Beograd za danas je planirala radove u delovima 8 beogradskih opština.
Spisak isključenja struje
Stari grad
08:30 - 13:00 DEČANSKA: 11-17,21-23F/8, KOSOVSKA: 4-10,1-7,11-11, NUŠIĆEVA: BB,BB,14,15, TRG NIKOLE PAŠIĆA: 7,
09:00 - 14:00 CARA DUŠANA: 40-42,46-52, VIŠNjIĆEVA: 21-21,
Zvezdara
09:00 - 12:00 BRAĆE TODOROVIĆ: 2-2A,6-10,1-3A,7, BUL KRALj.ALEKSANDRA: 460-466, DELNIČKA: 4-10,3-9, FRANjE KLUZA: 2-2,5-5, ILINDENSKA: 6,1, KOSTE TRIFKOVIĆA: 2-4A/1,9A-11A, RUŽE JOVANOVIĆ: 6, VOJE VELjKOVIĆA: 4,8,14-18,1-5,9-13,17-31,
Rakovica
08:30 - 14:00 Naselje RESNIK: SLAVKA MILjKOVIĆA: 116A-122C,41-45,49-51A,55C,
08:30 - 14:00 OPLENAČKA: BB,42A-42C,33-39, Naselje PETLOVO BRDO: 11 KRAJIŠKE DIVIZIJE: 48-52,31-39, BUBANjSKIH ŽRTAVA: 8, ČAJNIČKA: 1-3V/4,
Novi Beograd
09:00 - 17:00 BRODARSKA: 2-12,16-18,22A,26-36A,42-58,62-64,68,72-82,1-5A, BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): BB,1E, DRAGANA JEFTIĆA: 5,9-11,25,33,51-53,57-57A,119-121, IVANA MARKOVIĆA-IRCA: 2-8,12-14,28,56-56V/1,134-134B,9A,17A,21,27,59-59,73,137-139A, SADIKA RAMIZA: 4-4V/2,8-12,16,20-24,28-34,40-48,52,56-62,68-70,74-76,80,84-86,92,98-100V/1,110-112,118-118V/1,122-122G/1,7-11,25,33-43,51-59a,73-77,85-87,101-105,109-113,117,127-129,139, SLAVKA ŠLANDERA: 4-16,22-24,30,36,40,44-60,68-72,80,84,88,104-104A,108A-120,3-5,17,31-31A,45-47,51-55, STARO SAJMIŠTE: bb,BB,2A-8,12a,20,28,1-7,13A,19-23M,27-29, ZARIJA VUJOŠEVIĆA: 2,8,16,20-36,40,44,48,52,60,64-70,74,80,84-86,90,96-100,110-116,1,5-5,9,15-17,39-49,55-55,61-63,67-69,75-87,105,109, ZEMUNSKI PUT: 1A-1B,7, Naselje N BEOGRAD: VLADIMIRA POPOVIĆA: 6-6A,14B,
Zemun
08:00 - 15:00 Naselje BATAJNICA: JOVANA BRANKOVIĆA : 2-8,3-5,
Grocka
09:00 - 14:00 Naselje KALUĐERICA: 29 NOVEMBRA: 2,6-12,1A-3, KOSOVSKA: 2-16,1-15A, KRALjA PETRA PRVOG: 40-42, RATKA PAVLOVIĆA-ĆIĆKA: 7, VLADIMIRA ROLOVIĆA: 2, VOLGINA: 4-8A,1-1A,7-9,
Surčin
09:00 - 14:00 Naselje SURČIN: BANOVAČKA: 2-20,24-28,32-46,3-17, KOSOVSKA: 2-26,30,34-40,1-37, OBILIĆEV VENAC: 2, ORAČKA: 18,40,48-60A,64,1-39, SKOPLjANSKA: 24-34,38,42-60,23-35,41-57, VASE POJCA: 1, VIDOVDANSKA: 16DJ-42B,13A-15F,19A-35M,41,
Lazarevac
08:00 - 15:00 Opština Lajkovac Mionica:naseljeno mesto Vračević, zaseok Baranjski kraj,Babovići,Lipe; Kostojevac,Nanomir, Donji Mušić.
08:00 - 14:00 Opština Lajkovac Mionica: naseljeno mesto Arapovac, zaseok Pantelići prema Mirosaljcima.
Autor: D.Bošković