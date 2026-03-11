AKTUELNO

IZMEŠTA SE JEDNO STAJALIŠTE U BEOGRADU! Radovi se obavljaju u više faza, evo do kada traju: Promene u gradskom prevozu

Foto: Tanjug/Tara Radovanović

Tokom izvođenja radova na izgradnji distributivne toplovodne mreže sa priključcima u ulicama Cara Dušana i Nade Dimić, GO Zemun, po fazama, u periodu od 11. 03. do 02. 04. 2026. godine doći će do privremenog izmeštanja stajališta "Nade Dimić", u oba smera.

Faza 4

Radovi podrazumevaju zauzeće desne kolovozne trake u ulici Cara Dušana, gledano u smeru ka gradu, u zoni raskrsnice sa ulicom Dobrovoljačka, u periodu od 11. 03. do 13. 03. 2026. godine.

Faza 3

Radovi podrazumevaju zauzeće desne kolovozne trake u ulici Cara Dušana, gledano u smeru ka Zemunu, u delu od raskrsnice sa ulicom Nade Dimić do raskrsnice sa ulicom Dobrovoljačka, u periodu od 14. 03. do 02. 04. 2026. godine.

Za više informacija o promenama trasa linija posetite sajt Sekretarijata za javni prevoz.

