HITNA POMOĆ: Tokom noći u Beogradu jedna saobraćajna nezgoda, bez povređenih

Tokom noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj nije bilo intervencije zbog povređenih, rečeno je agenciji Tanjug u službi Hitne pomoći.

Kako je saopšteno, saobraćajna nezgoda je prijavljena u 19.32 sati u Ulici Doktora Milutina Ivkovića na Savskom vencu, ali po dolasku na lice mesta ekipa Hitne pomoći nije zatekla nikoga.

Hitna pomoć imala je tokom noći 118 intervencija, od kojih je 15 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, zbog bola u grudima i povišenog krvnog pritiska.

