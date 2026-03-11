AKTUELNO

Beograd

NA AUTOKOMANDI KRKLJANAC, NA BRANKOVOM DUGE KOLONE: Gužva i na Gazeli! GSP ide normalno (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Naxi kamere ||

Najveće gužve beleže se na uobičajenim špic-tačkama - Gazela, Brankov most i Autokomanda.

GSP ide uobičajeno za radni dan.

AMSS: Dobri uslovi za vožnju, kamioni čekaju na graničnim prelazima od sat do četiri sata

Lepo vreme i temperature oko 20 stepeni donose dobre uslove za vožnju a osrednji intenzitet saobraćaja van gradova dodatno olakšava putovanja, objavio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

U zapadnim i centralnim krajevima Srbije mestimično ima magle te se vozači upozoravaju na slabu vidljivost na putevima u jutarnjim i noćnim satima, kao i na opasnost od vlažnih kolovoza što može dovesti do proklizavanja u slučaju naglog kočenja.

Foto: Naxi kamere

Izmene trasa GSP linija zbog radova

Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazima Bezdan i Šid čekaju četiri sata, na Batrovcima tri sata, na Kelebiji dva sata a na prelazu Sremska Rača jedan sat.

Autor: Iva Besarabić

#Beograd

#Gazela

#Saobraćaj

#gužva

#kolaps

POVEZANE VESTI

Beograd

GUŽVA NA BRANKOVOM KA NOVOM BEOGRADU: Na Gazeli i Autokomandi kolone ka gradu! GSP ide normalno, sve se kreće (FOTO)

Beograd

GOMILA SE NA SVE 3 KLJUČNE TAČKE: Pojačan saobraćaj na Gazeli, Brankovom i Autokomandi, ali zastoja nema, sve teče! (FOTO)

Beograd

NA AUTOKOMANDI NEMA IGLA GDE DA PADNE! Nesvakidašnji prizor u Beogradu: Na pojedinim deonicama KRLJANAC, na drugima NEMA ŽIVE DUŠE (FOTO)

Beograd

KOLONE NA BRANKOVOM ZA NOVI BEOGRAD, NA GAZELI GUŽVA KA GRADU: Kako izgleda saobraćajni špic ovog jutra u Beogradu (FOTO)

Beograd

LANČANI NA GAZELI IZAZVAO KOLAPS: Velika gužva i na Autokomandi i Brankovom ka gradu (FOTO)

Beograd

JUTARNJI ŠPIC U BEOGRADU, VOZILA MILE NA AUTOKOMANDI: Kolone i na mostovima, izbegavajte ove delove grada (FOTO)