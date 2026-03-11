AKTUELNO

Beograd

MOGUĆE EKSPLOZIJE DO PETKA U OVOM DELU BEOGRADA: Oglasilo se Ministarstvo odbrane

Foto: Pixabay.com

U kasarni "Žarkovo" u Beogradu od danas do 13. marta Vojnotehnički institut sprovodiće redovne i planske aktivnosti ispitivanja, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Iz Ministarstva odbrane ističu da se ispitivanja sprovode u kontrolisanim uslovima.

- Navedena ispitivanja izvršavaju se u strogo kontrolisanim uslovima, u prostorijama namenjenim za te potrebe i bez opasnosti po ljude i životnu sredinu - navodi se u saopštenju.

Tokom tih ispitivanja moguće je da će se čuti eksplozije, što redovno zbunjuje Beograđane, jer mogu da se čuju mnogo dalje od Žarkova. Ranije su mnogi građana prijavljivali zvuk detonacija i u centru grada, kao i u drugim delovima Beograda.

