RADOVI MENJAJU TRASE PREVOZA: Više linija javnog prevoza izmenjeno zbog zatvaranja ulice Bahtijara Vagabzade

Zbog radova na redovnom održavanju kolovoza u ulici Bahtijara Vagabzade, na delu između raskrsnica sa ulicama Borska i Baštovanska, doći će do privremenih izmena u režimu saobraćaja i radu više linija javnog gradskog prevoza.

Ulica Bahtijara Vagabzade biće u potpunosti zatvorena za saobraćaj od 11. marta do 13. marta 2026. godine do 6 časova ujutru, zbog čega će autobusi i tramvaji saobraćati izmenjenim trasama.

Linija 42 u smeru ka Petlovom brdu saobraćaće ulicama Ljutice Bogdana, Teodora Drajzera, Topčiderska, Bulevar patrijarha Pavla, Pere Velimirovića i Borska, nakon čega će nastaviti redovnom trasom. U smeru ka Trgu Slavija vozila će ići Bulevarom patrijarha Pavla, Teodora Drajzera i Ljutice Bogdana, a zatim nastaviti redovnom trasom.

Autobusi na liniji 47, koji će prolaziti pored Ortopedske bolnice, u smeru ka Resniku saobraćaće ulicama Crnotravska, Raška, Mihaila Avramovića, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, Teodora Drajzera, Topčiderska, Bulevar patrijarha Pavla, Pere Velimirovića i Borska, nakon čega nastavljaju redovno. U smeru ka Trgu Slavija koristiće trasu Borska, Pere Velimirovića, Bulevar patrijarha Pavla, Teodora Drajzera, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, Mihaila Avramovića, Raška i Crnotravska.

Linije 48 i 50 u smeru ka Miljakovcu i Banovom brdu saobraćaće ulicama Crnotravska, Neznanog junaka, Teodora Drajzera, Topčiderska, Bulevar patrijarha Pavla, Pere Velimirovića i Borska, a zatim nastavljaju redovnim trasama. U suprotnom smeru, ka Trgu Slavija i Ustaničkoj, vozila će ići Borskom, Pere Velimirovića, Bulevarom patrijarha Pavla, Teodora Drajzera, Neznanog junaka i Crnotravskom.

Linija 59 u smeru ka Petlovom brdu saobraćaće ulicama Ljutice Bogdana, Teodora Drajzera, Topčiderska, Bulevar patrijarha Pavla, Pere Velimirovića i Borska, dok će u smeru ka Trgu Slavija koristiti trasu Borska, Pere Velimirovića, Bulevar patrijarha Pavla, Teodora Drajzera i Ljutice Bogdana.

Linija 94 u smeru ka Resniku ići će Bulevarom vojvode Mišića, Topčiderskom, Bulevarom patrijarha Pavla, Pere Velimirovića i Borskom, a zatim nastaviti redovno. U smeru ka Novom Beogradu vozila će se kretati ulicama Borska, Pere Velimirovića, Bulevar patrijarha Pavla, Teodora Drajzera, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, Bulevar vojvode Putnika, Mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića, petlja „Radnička“ i Most na Adi, nakon čega nastavljaju dalje u skladu sa radovima u ulici Antifašističke borbe.

Noćna linija 47N saobraćaće trasom dnevne linije 47. U smeru ka Resniku koristiće ulice Bulevar oslobođenja, Crnotravska, Neznanog junaka, Teodora Drajzera, Topčiderska, Bulevar patrijarha Pavla, Pere Velimirovića i Borska, dok će u smeru ka Trgu republike ići Borskom, Pere Velimirovića, Bulevarom patrijarha Pavla, Teodora Drajzera, Neznanog junaka, Crnotravskom i Bulevarom oslobođenja.

Zbog sprečavanja dvosmernog kretanja vozila javnog prevoza u ulici Topčiderska, menja se i režim rada tramvajske linije 3A. U smeru ka Kneževcu vozila će saobraćati Bulevarom vojvode Mišića, Topčiderskom i Bulevarom patrijarha Pavla, a zatim nastavljaju redovnom trasom. U smeru ka „Beogradu na vodi“ tramvaji će ići Bulevarom patrijarha Pavla, Teodora Drajzera, Bulevarom kneza Aleksandra Karađorđevića, Bulevarom vojvode Putnika, preko Mostarske petlje i Savske ulice.

Na izmenjenom delu trase vozila će koristiti postojeća, ali i privremeno uspostavljena stajališta. Privremeno stajalište „Topčiderski park“ (#4150) biće postavljeno u ulici Topčiderska, u smeru ka Kneževcu, neposredno ispred restorana „Stara daščara“. Takođe, stajalište „Železnička stanica Topčider“ (#4151) biće uspostavljeno u istoj ulici, u smeru ka Kneževcu, u visini zgrade železničke stanice Topčider.

Gradske službe apeluju na građane da imaju razumevanja i da prate privremenu signalizaciju i obaveštenja o izmenama u javnom prevozu tokom trajanja radova.

Autor: D.Bošković