STROGI CENTAR GRADA DANAS BEZ STRUJE! Isključenja i u još 10 delova Beograda: Evo do kada traju prekidi i gde nema vode

Za danas, 12. mart, najavljeni su planirani prekidi u isporuci električne energije i vode u delovima Beograda. Proverite da li je i vaša ulica na spisku.
Strogi centar Beograda bez struje
Kako se navodi na sajtu Elektrodistribucije Srbije, bez struje će danas od 8.30 ujutru pa do podne biti deo strogog centra prestonice u opštini Stari grad:
Terazije: 27-29
Trg Nikole Pašića: 1-5
Podsetimo, strogi centar Beograda juče je takođe bio bez struje.
Gde danas još nema struje
Isključenja struje obuhvatiće delove 11 beogradskih opština, i trajaće najranije od 8.30 ujutru do 17 sati:
Stari grad
Zvezdara
Palilula
Savski venac
Voždovac
Novi Beograd
Zemun
Grocka
Obrenovac
Surčin
Lazarevac
OVDE POGLEDAJTE DETALJAN SPISAK ULICA I SATNICE ISKLJUČENJA
Preporuke za stanovništvo u slučaju nestanka struje
Pre najavljenih isključenja valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi u periodu dok struja ne dođe. Savet je da isključite osetljive električne uređaje kako biste ih zaštitili od eventualnih strujnih udara prilikom ponovnog uključenja.
Držite mobilne telefone i druge potrebne uređaje napunjene
Pripremite baterijske lampe ili sveće za slučaj potrebe za osvetljenjem
Ukoliko koristite medicinske uređaje koje zahtevaju struju, obavestite elektrodistribuciju i organizujte alternativne izvore napajanja
Redovno se informišite putem zvaničnih sajtova
elektrodistribucije kao i lokalnih medija za eventualna dodatna obaveštenja
Obavezno obavestite starije i nemoćne osobe koje možda nisu svesne planiranih prekida
Građani se takođe upozoravaju da budu oprezni i pažljivi u rukovanju svećama i baterijskim lampama kako bi se izbegle potencijalne nesreće
Isključenja vode
Kada su u pitanju isključenja struje iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" su naveli da će zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Voždovac, danas od 9. do 18. sati, bez vode će ostati potrošači u Ulici Put za Markoviće.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. nisu naveli da će biti isključenja vode.
Za sve dodatne informacije, potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800/110-011 za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na internet stranici JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Pogledajte gde danas još ima kvarova na vodovodnoj mreži.
Preporuke za stanovnike u slučaju isključenja vode
Pre nego što dođe do isključenja vode, napunite sve raspoložive posude vodom, uključujući boce, lonce, kante, kade, i sve druge velike kontejnere. Preporučuje se da imate najmanje oko 3 litra vode po osobi dnevno za osnovne potrebe.
Rezervna pitka voda: Osigurajte zalihe flaširane vode ili vodu u sterilnim posudama za piće.
Sanitarne potrebe: Ako nemate vode za ispiranje toaleta, sipajte vodu iz kante ili sličnog kontejnera direktno u šolju kako biste isprali. Takođe, možete unapred napuniti vodokotlić.
Higijena: Napunite kadu ili veće sudove s vodom tako da imate dovoljno za pranje ruku, lica i zuba. Takođe, razmislite o kupovini sredstava za dezinfekciju ruku bez vode.
Pomoć komšijama: Ako imate starije komšije, osobe sa invaliditetom ili one koji ne mogu sami da se organizuju, ponudite im pomoć.
Grejanje
- Svi toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ (15 toplana i 16 kotlarnica) isporučuju toplotnu energiju. Potrošači kvarove mogu da prijave isključivo pozivom na broj telefona Servisnog centra grada Beograda 11-0-11 - navodi se u saopštenju JKP "Beogradske elektrane".
Podsetimo, svakog dana "Beogradske elektrane" u dnevnom izveštaju objavljuju Izveštaj o trenutnom prekidu u isporuci toplotne energije koji možete pogledati na sajtu ovog javnog komunalnog preduzeća.
Autor: D.Bošković