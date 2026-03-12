STROGI CENTAR GRADA DANAS BEZ STRUJE! Isključenja i u još 10 delova Beograda: Evo do kada traju prekidi i gde nema vode

Za danas, 12. mart, najavljeni su planirani prekidi u isporuci električne energije i vode u delovima Beograda. Proverite da li je i vaša ulica na spisku.

Strogi centar Beograda bez struje

Kako se navodi na sajtu Elektrodistribucije Srbije, bez struje će danas od 8.30 ujutru pa do podne biti deo strogog centra prestonice u opštini Stari grad:

Terazije: 27-29

Trg Nikole Pašića: 1-5

Podsetimo, strogi centar Beograda juče je takođe bio bez struje.

Gde danas još nema struje

Isključenja struje obuhvatiće delove 11 beogradskih opština, i trajaće najranije od 8.30 ujutru do 17 sati:

Stari grad

Zvezdara

Palilula

Savski venac

Voždovac

Novi Beograd

Zemun

Grocka

Obrenovac

Surčin

Lazarevac

OVDE POGLEDAJTE DETALJAN SPISAK ULICA I SATNICE ISKLJUČENJA

Preporuke za stanovništvo u slučaju nestanka struje

Pre najavljenih isključenja valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi u periodu dok struja ne dođe. Savet je da isključite osetljive električne uređaje kako biste ih zaštitili od eventualnih strujnih udara prilikom ponovnog uključenja.

Držite mobilne telefone i druge potrebne uređaje napunjene

Pripremite baterijske lampe ili sveće za slučaj potrebe za osvetljenjem

Ukoliko koristite medicinske uređaje koje zahtevaju struju, obavestite elektrodistribuciju i organizujte alternativne izvore napajanja

Redovno se informišite putem zvaničnih sajtova

elektrodistribucije kao i lokalnih medija za eventualna dodatna obaveštenja

Obavezno obavestite starije i nemoćne osobe koje možda nisu svesne planiranih prekida

Građani se takođe upozoravaju da budu oprezni i pažljivi u rukovanju svećama i baterijskim lampama kako bi se izbegle potencijalne nesreće

Isključenja vode

Kada su u pitanju isključenja struje iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" su naveli da će zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Voždovac, danas od 9. do 18. sati, bez vode će ostati potrošači u Ulici Put za Markoviće.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. nisu naveli da će biti isključenja vode.

Za sve dodatne informacije, potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800/110-011 za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na internet stranici JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Pogledajte gde danas još ima kvarova na vodovodnoj mreži.

Preporuke za stanovnike u slučaju isključenja vode

Pre nego što dođe do isključenja vode, napunite sve raspoložive posude vodom, uključujući boce, lonce, kante, kade, i sve druge velike kontejnere. Preporučuje se da imate najmanje oko 3 litra vode po osobi dnevno za osnovne potrebe.

Rezervna pitka voda: Osigurajte zalihe flaširane vode ili vodu u sterilnim posudama za piće.

Sanitarne potrebe: Ako nemate vode za ispiranje toaleta, sipajte vodu iz kante ili sličnog kontejnera direktno u šolju kako biste isprali. Takođe, možete unapred napuniti vodokotlić.

Higijena: Napunite kadu ili veće sudove s vodom tako da imate dovoljno za pranje ruku, lica i zuba. Takođe, razmislite o kupovini sredstava za dezinfekciju ruku bez vode.

Pomoć komšijama: Ako imate starije komšije, osobe sa invaliditetom ili one koji ne mogu sami da se organizuju, ponudite im pomoć.

Grejanje

- Svi toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ (15 toplana i 16 kotlarnica) isporučuju toplotnu energiju. Potrošači kvarove mogu da prijave isključivo pozivom na broj telefona Servisnog centra grada Beograda 11-0-11 - navodi se u saopštenju JKP "Beogradske elektrane".

Podsetimo, svakog dana "Beogradske elektrane" u dnevnom izveštaju objavljuju Izveštaj o trenutnom prekidu u isporuci toplotne energije koji možete pogledati na sajtu ovog javnog komunalnog preduzeća.

Autor: D.Bošković