Beograd

Oglasili se iz Elektrodistribucije: Evo gde isključuju struju

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Zbog planiranih radova na mreži, Elektrodistribucija Srbije najavila je isključenje struje za danas, 13. mart.

Do prekida snabdevanja električnom energijom doći će na teritoriji osam beogradskih opština i to: Palilula, Voždovac, Čukarica, Novi Beograd, Zemun, Barajevo, Surčin i Lazarevac.

Isključenje struje u navedenim opštinama kreće najranije od 08 časova, a trajaće najkasnije do 18 sati.

Adrese potrošača koji će danas biti bez električne energije možete pogledati na zvaničnom sajtu Elektrodistribucije Srbije.

