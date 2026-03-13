Oglasili se iz Elektrodistribucije: Evo gde isključuju struju

Zbog planiranih radova na mreži, Elektrodistribucija Srbije najavila je isključenje struje za danas, 13. mart.
Do prekida snabdevanja električnom energijom doći će na teritoriji osam beogradskih opština i to: Palilula, Voždovac, Čukarica, Novi Beograd, Zemun, Barajevo, Surčin i Lazarevac.
Isključenje struje u navedenim opštinama kreće najranije od 08 časova, a trajaće najkasnije do 18 sati.
Adrese potrošača koji će danas biti bez električne energije možete pogledati na zvaničnom sajtu Elektrodistribucije Srbije.
