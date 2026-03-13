AKTUELNO

Beograd

SCENE KAO IZ FILMOVA: Šok snimak iz Višnjičke Banje, uporno se trkaju automobilima nadomak zgrada: 'Okolo su deca i omladina' (VIDEO)

Izvor: Informer, Foto: Pixabay.com ||

Prema navodima stanara u Višnjičkoj Banji, ali i prema snimku koji je zabeležen, nepoznate osobe put nadomak stambenih zgrada biraju za trkačku stazu.

Kako je zabrinuta osoba navela poslavši snimak, takva situacija se dešava već nekoliko večeri.

"U naselju se trenutno dva automobila trkaju ulicama, dok se po naselju i dalje kreću deca i omladina. Ovo je izuzetno opasno i može da dovede do ozbiljne nesreće. U pitanju je stambeno naselje, gde se ljudi šetaju, deca se igraju i gde ovakvo ponašanje nikako nije dozvoljeno. Bahata i rizična vožnja u naselju ugrožava živote građana i mora hitno da se zaustavi. Apel policiji i nadležnim službama da odmah reaguju, izađu na teren i spreče ovakvo ponašanje pre nego što neko strada. Ulice naselja nisu trkačka staza", napisano je uz objavu.

Kako je predočeno, sve se dešava u naselju Sunnyville u Višnjičkoj Banji.

Na samom kraju objave, pojašnjeno je da nije u pitanju izolovani incident, već da se takve trke događaju nekoliko večeri unazad.

Autor: D.Bošković

#deca

#snimak

#trka

#visnjicka banja

#zgrade

POVEZANE VESTI

Hronika

MESEC DANA PALIO KONTEJNERE PORED ZGRADA I AUTOMOBILA: Zagrebačka policija konačno uhvatila serijskog piromana

Svet

JEZIV SNIMAK SMRTI! Tramvaj izleteo iz šina i pokosio ljude u restoranu: Krv na sve strane, ima mrtvih (FOTO/VIDEO)

Hronika

PRVI SNIMCI SA MESTA UBISTVA I PUCNJAVE U VIŠNJIČKOJ BANJI Izrešetali ih iz kombija, pa se dali u beg! Policija blokirala čitaj reon! (VIDEO)

Hronika

UŽAS NA PALILULI! Telo leži nasred trotoara, policija na terenu

Region

UŽAS U SARAJEVU: Iz Miljacke izvukli telo, na glavu bila navučena kesa?

Svet

Grad veličine kokosa i tornado paralisali metropolu: Troje mrtvih, 'ovo je bilo kao Armagedon'