SCENE KAO IZ FILMOVA: Šok snimak iz Višnjičke Banje, uporno se trkaju automobilima nadomak zgrada: 'Okolo su deca i omladina' (VIDEO)

Prema navodima stanara u Višnjičkoj Banji, ali i prema snimku koji je zabeležen, nepoznate osobe put nadomak stambenih zgrada biraju za trkačku stazu.

Kako je zabrinuta osoba navela poslavši snimak, takva situacija se dešava već nekoliko večeri.

"U naselju se trenutno dva automobila trkaju ulicama, dok se po naselju i dalje kreću deca i omladina. Ovo je izuzetno opasno i može da dovede do ozbiljne nesreće. U pitanju je stambeno naselje, gde se ljudi šetaju, deca se igraju i gde ovakvo ponašanje nikako nije dozvoljeno. Bahata i rizična vožnja u naselju ugrožava živote građana i mora hitno da se zaustavi. Apel policiji i nadležnim službama da odmah reaguju, izađu na teren i spreče ovakvo ponašanje pre nego što neko strada. Ulice naselja nisu trkačka staza", napisano je uz objavu.

Kako je predočeno, sve se dešava u naselju Sunnyville u Višnjičkoj Banji.

Na samom kraju objave, pojašnjeno je da nije u pitanju izolovani incident, već da se takve trke događaju nekoliko večeri unazad.

