UDES U CENTRU BEOGRADA: Tri osobe povređene na raskrsnici Nemanjine i Kneza Miloša

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć, dva minuta pre ponoći, na raskrsnici Nemanjine i Ulice kneza Miloša, povređena su tri muškarca, potvrđeno je u službi Hitne pomoći.

U udesu su lakše telesne povrede zadobili muškarci starosti 27, 28 i 32 godine. Oni su nakon ukazane prve pomoći kolima Hitne pomoći prevezeni u Urgentni centar na dalju dijagnostiku.

Tokom protekle noći, beogradska Hitna pomoć intervenisala je ukupno 130 puta, od čega je 27 intervencija bilo na javnim mestima. Prema izveštaju, lekarima su se najčešće obraćali hronični bolesnici, dok je na javnim mestima najveći broj intervencija bio povezan sa osobama u alkoholisanom stanju.

