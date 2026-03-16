VAŽNO ZA PUTNIKE: Izmene na Autokomandi do kraja marta – evo gde se seli stajalište za Mladenovac i Sopot

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Beoinfo

Zbog radova na redovnom održavanju Moto-puta M11, u zoni stajališta "Autokomanda" u smeru ka Nišu, od danas pa sve do 31. marta doći će do izmena u radu prigradskog prevoza.

Radovi će se izvoditi svakodnevno u intervalu od 8 do 15 časova, a obuhvataju zauzeće trotoara u dužini od 50 metara na delu između izlaznih rampi ka Banjici i Trgu Slavija.

Ključne izmene:

Ukida se stajalište: Međumesno stajalište "Autokomanda" (smer ka Nišu) privremeno je van funkcije.

Nova lokacija za ukrcavanje: Vozila na prigradskim linijama koja saobraćaju prema Sopotu i Mladenovcu koristiće stajalište "Franše D’Eperea".

Zajedničko stajalište: Putnici će na prevoz čekati na mestu gde staju i gradske linije 17, 18, 38L, 46, 55 i 70.

Iz Sekretarijata za javni prevoz apeluju na putnike da obrate pažnju na ove izmene kako bi izbegli kašnjenja tokom prepodnevnih i ranih popodnevnih časova.

Autor: D.S.

