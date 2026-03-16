NOVI RADOVI U CENTRU BEOGRADA: Ukida se stajalište u Takovskoj, četiri linije menjaju režim

Zbog početka prve faze radova na redovnom održavanju Takovske ulice, od danas, 16. marta, pa sve do 25. marta, biće privremeno ukinuto stajalište javnog prevoza "27. marta" (broj stajališta #240).

Radovi se izvode na opštini Stari grad, na potezu od Ulice Džordža Vašingtona do Ulice majke Jevrosime, u smeru ka Bulevaru kralja Aleksandra.

Linije koje ne staju na ovom stajalištu:

- Autobuska linija 23

- Trolejbuska linija 28

- Trolejbuska linija 40

- Noćna linija 304N

Putnicima se savetuje da koriste alternativna stajališta u blizini dok se ne završi prva faza rekonstrukcije ovog dela jedne od najprometnijih gradskih saobraćajnica.

POVEZANE VESTI

Beograd

VAŽNO ZA PUTNIKE: Izmene na Autokomandi do kraja marta – evo gde se seli stajalište za Mladenovac i Sopot

Beograd

DVE LINIJE GRADSKOG PREVOZA MENJAJU TRASU: Privremeno zatvaranje okretnice u centru grada

Beograd

OVE 2 LINIJE MENJAJU TRASU: činju radovi, jedno stajalište se privremeno ukida

Beograd

Hitni radovi u centru Beograda, pojedine linije menjaju trasu - Dečanska se ZATVARA ZA SAOBRAĆAJ

Beograd

Zbog radova na Trgu republike menjaju se trase: Evo kako će saobraćati prevoz

Beograd

OBRATITE PAŽNJU - Od danas izmene na trasi linije 82, biće na snazi do 14. februara