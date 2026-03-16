NOVI RADOVI U CENTRU BEOGRADA: Ukida se stajalište u Takovskoj, četiri linije menjaju režim

Zbog početka prve faze radova na redovnom održavanju Takovske ulice, od danas, 16. marta, pa sve do 25. marta, biće privremeno ukinuto stajalište javnog prevoza "27. marta" (broj stajališta #240).

Radovi se izvode na opštini Stari grad, na potezu od Ulice Džordža Vašingtona do Ulice majke Jevrosime, u smeru ka Bulevaru kralja Aleksandra.

Linije koje ne staju na ovom stajalištu:

- Autobuska linija 23

- Trolejbuska linija 28

- Trolejbuska linija 40

- Noćna linija 304N

Putnicima se savetuje da koriste alternativna stajališta u blizini dok se ne završi prva faza rekonstrukcije ovog dela jedne od najprometnijih gradskih saobraćajnica.

Autor: D.S.