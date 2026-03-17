Menja se način prijave na let i predaju prtljaga u Srbiji, ovo su detalji

Er Srbija, u saradnji sa Aerodromom "Nikola Tesla Beograd" i tehnološkim partnerima SITA i IER, uvela je nove samouslužne kioske za prijavu na let i automatizovane stanice za predaju prtljaga, objavila je danas nacionalna avio-kompanija.

Putnicima Er Srbije sada je na raspolaganju 10 modernih kioska za brzu i jednostavnu prijavu na let, uključujući validaciju putnih dokumenata, navedeno je u saopštenju kompanije.

"Novi, samouslužni kiosci za prijavu na let i stanice za predaju prtljaga dodatno skraćuju vreme čekanja i omogućavaju veću fleksibilnost prilikom putovanja. Ovaj korak deo je šire digitalne transformacije Er Srbije, koja obuhvata modernizaciju usluga i unapređenje svih dodirnih tačaka sa putnicima, na zemlji i u vazduhu, sa ciljem da se obezbedi brzo, jednostavno i prijatno putničko iskustvo,", izjavio je viši menadžer za putničke i distribucione sisteme Er Srbije Uroš Bijelić.

Nakon prijave, putnici sa predatim prtljagom mogu ga samostalno ostaviti na jednoj od 10 automatizovanih stanica, kroz nekoliko jednostavnih koraka.

Stanice su smeštene u neposrednoj blizini Premium šaltera na Beogradskom aerodromu i namenjene su isključivo putnicima Er Srbije.

Ova inovacija predstavlja značajan napredak u unapređenju korisničkog iskustva i efikasnosti procesa prijave na let na beogradskom aerodromu, navedeno je u saopštenju.

Autor: S.M.