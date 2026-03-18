DETONACIJE ĆE DANAS ODJEKIVATI BEOGRADOM! Oglasilo se Ministarstvo odbrane: Evo o čemu je reč

Vojnotehnički institut sprovodiće danas redovne i planske aktivnosti ispitivanja u kasarni "Žarkovo" u Beogradu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

- Navedena ispitivanja izvršavaju se u strogo kontrolisanim uslovima - saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Kako je navedeno, ispitivanja se vrše u prostorijama namenjenim za te potrebe i bez opasnosti po ljude i životnu sredinu.

Tokom ispitivanja, u tom delu grada, ali i drugim delovima, može da se čuje zvuk detonacija, koji su Beograđani tokom ranijih ispitivanja prijavljivali.

