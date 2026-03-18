GUŽVA U BEOGRADU: Popodnevni pakao na ulicama, ne krećite nigde bez preke potrebe! Mostovi u totalnom kolapsu, evo gde je NAJGORE! (FOTO)

Popodnevni špic u prestonici pretvorio se u pravi saobraćajni košmar!

Ključne tačke u Beogradu su pod opsadom vozila, a vozači gube živce u nepreglednim kolonama. Ako planirate put preko mostova ili auto-putem, naoružajte se čeličnim živcima!

Trenutno stanje na beogradskim ulicama

Mostovi na izdisaju: Gazela i Brankov most su u potpunom zastoju u oba smera.

Pančevački most je tradicionalno "zakucan", a ni Plavi most nije ništa bolji.

Centar grada u čvoru: Nemanjina ulica je neprohodna, dok je na Trgu Nikole Pašića formiran "čep" u smeru ka Terazijskom tunelu.

Autokomanda i auto-put: Na Autokomandi se vozila jedva pomeraju, dok je auto-put kroz Novi Beograd u totalnom kolapsu.

Nadležni apeluju na maksimalan oprez i strpljenje, jer su gužve dostigle vrhunac. Savetuje se korišćenje alternativnih pravaca gde god je to moguće.

Autor: D.S.