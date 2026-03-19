DUGA KOLONA NA PLAVOM MOSTU: Na ostalim špic-tačkama nigde gužve! Brankov, Gazela i Autokomanda prohodni (FOTO)

Pretposlednjeg dana radne nedelje, jutros na beogradskim ulicama nema gužvi i zastoja.

U ovom trenutku sve ključne saobraćajne špic tačke su prohodne, a GSP saobraća uobičajeno za radni dan.

U jutarnjim i večernjim satima potreban je dodatni oprez zbog moguće magle i poledice, saopštio je danas Auto moto savez Srbije (AMSS).

Pojačan vetar, kao i strujanje hladnog i vlažnog vazduha, naročito na mostovima i planinskim prevojima, mogu stvoriti uslove za nastanak poledice.Kamioni na graničnom prelazu Šid zadržavaju se oko četiri sata, a na prelazu Batrovci oko tri. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Na naplatnim rampama na autoputevima nema zadržavanja.

Autor: D.Bošković