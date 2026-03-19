Đurđev: Srbija ni sekundu nije osetila svetsku energetsku krizu, Vučić pokazao da energetski suverenitet nema cenu!

Srbija ima najveće rezerve nafte i gasa u regionu i neće dozvoliti skok cena na pumpama. Niti jedna zemlja u Evropi nije bolje dočekala svetsku energetsku krizu od naše zemlje, a to je zasluga pre svega predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji insistira na energetskom suverenitetu države, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On dodaje da je Vučić ne samo planski i sistematski radio na uvećanju energetskih zaliha Srbije, već i pažljivo jačao saradnju između Srbije i susedne Mađarske.

- Srbija i Mađarska su u ovim turbulentnim geopolitičkim momentima sudbinski vezane. Delimo iste hrišćanske tradicionalne vrednosti, borimo se za mir i ne pristajemo na diktate levo-liberalnih otuđenih elita u Briselu. Posebno je važna naša zajednička energetska saradnja, projekti po tom pitanju poput izgradnje naftovoda, železničko povezivanje Beograda i Budimpešte i dr. - objasnio je Đurđev.

Predsednik Srpske lige podvukao je da je u svemu tome lični prijateljski odnos Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana bio presudan.

- Građani Srbije ne treba da brinu, niti će se cene goriva povećavati niti će faliti kap istog. Mnogi brodovi tonu u vrtlogu energetske krize, ali srpska lađa ostaje na površini jer ima dobrog kormilara - zaključio je Đurđev.