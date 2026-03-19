KOLAPS U BEOGRADU: Formirane kolone vozila, saobraćaj mili na OVIM deonicama - Naoružajte se strpljenjem

Gužve u Beogradu ne jenjavaju ni ovog četvrtka.
U glavnom gradu Srbije trenutno je saobraćajni kolaps na nekoliko mesta, a "najudarnije" je, kao i uvek na onim najkritičnijim tačkama u gradu - na Gazeli i na Brankovom mostu u smeru ka Terazijskom tunelnema gde se vozila veoma otežano kreću.
Kako se vidi na gradskim kamerama, vozila na mostu Gazela bukvalno mile.
Slična situacija je i na mostu na Adi, i to u smeru ka centru grada i Čukarici.
Velika kolona vozila se formirala i kod Sajma ka centru grada.
Gužve ima i na Bulevar Despota Stefana, Plavom mostu i u Takovskoj ulici.
Vozačima se savetuje da voze pažljivo i da poštuju saobraćajne propise.
