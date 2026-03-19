BEOGRAD DOBIJA METRO KAO U PARIZU: Potpisan novi ugovor sa Francuzima – Evo šta donosi 'automatizovano upravljanje i kada kreće operativna faza!

Beograd je danas napravio još jedan ključni korak ka realizaciji decenijskog sna – izgradnji metroa. U prostorijama JKP „Beogradski metro i voz” potpisan je Aneks 4 Memoranduma o razumevanju sa čuvenom francuskom kompanijom RATP DEV, čime je zacementirano partnerstvo na upravljanju budućim šinskim sistemom srpske prestonice.

Veštačka inteligencija upravlja vozovima?

Ono što ovaj ugovor izdvaja jeste fokus na najsavremenija tehnološka rešenja. Direktor JKP „Beogradski metro i voz”, Andreja Mladenović, istakao je da će beogradski metro koristiti automatizovane sisteme upravljanja. To praktično znači:

Veća bezbednost: Minimalna mogućnost ljudske greške.

Neverovatna preciznost: Vozovi će stizati u sekund, bez kašnjenja.

Kvalitet usluge: Beograd cilja na jedan od najmodernijih sistema u Evropi, po ugledu na pariski metro kojim upravlja upravo RATP DEV.

Zašto je ovaj Aneks važan upravo sada?

Iako projekat uključuje ogroman broj učesnika, Aneks 4 pruža neophodan pravni i tehnički okvir za prelazak u operativnu fazu. Kako je objasnio sekretar za javni prevoz Slaven Andrić, ovo dodatno vreme iskorišćeno je za precizno definisanje svih aspekata budućeg ugovora, kako bi građani dobili maksimalno pouzdan prevoz.

Francuzi oduševljeni saradnjom

Žan-Luk Šapton, direktor međunarodnog razvoja u kompaniji RATP DEV, poručio je da je Beograd na odličnom putu.

„Ovaj okvir omogućava nastavak konstruktivnog tehničkog dijaloga o automatizovanim sistemima velikog kapaciteta. Ponosni smo što stojimo uz Beograd dok napreduje u realizaciji ovog značajnog projekta“, naglasio je Šapton.

Do sada su već realizovani ugovori o ranoj operatorskoj pomoći, a u pripremi je i finalni ugovor o održavanju sistema koji će potpuno promeniti krvotok saobraćaja u Beogradu.

Autor: D.S.