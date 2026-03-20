DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Isključenja u delovima ovih 10 beogradskih opština, prva kreću već od 8 sati

Spisak isključenja struje
Zvezdara
10:00 - 15:00 Naselje V.MOKRI LUG: CVETANOVA ĆUPRIJA: 16-20Ž,99A-105L, SVETOZARA RADOJČIĆA: bb,74-76,80-92,
Palilula
08:30 - 18:00 Naselje Padinska Skela: DEJANA SMILjKOVIĆA: 102-104,108-110,101A-109, Naselje PADINSKA SKELA: PADINSKA SKELA: BB,
00:01 - 05:00 ILIJE GARAŠANINA: 26-28,26,09:00 - 14:00 CVIJETE ZUZORIĆ: 6-14B, Naselje BG-KRNjAČA: BRANKA MOMIROVA ULICA 1: 2-10,18,1-1D,9-19, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 2: 4-8A,12-30A,1-23,27-31M, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 3: 2-8, KRISTE ĐORĐEVIĆ: 5-7, PANČEVAČKI PUT: 9A, VLADIMIRA BEČIĆA: 18,7,13, ZRENjANINSKI PUT: BB,BB,BB, Naselje Krnjača: BRANKA MOMIROVA ULICA 1: 5, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 2: 39E-39H, JOVICE VASILjEVIĆA: 2-28A,1-5, PANČEVAČKI PUT: 2A-14,13A, VLADIMIRA BEČIĆA: 14,17-19, ZRENjANINSKI PUT: 26-28,1-7A,
Savski venac
09:00 - 16:00 GARDIJSKA: bb, TOPČIDERSKA: 10,14-24,1,
Čukarica
08:30 - 14:00 Naselje ŽARKOVO: MILANA DEDINCA: 2, MILE JEVTOVIĆ: 26-28,31, VELjKA PETROVIĆA: 22-24,28-32,17-43,
Rakovica
09:00 - 16:00 BULEVAR PATRIJARHA PAVLA: BB,5,
Novi Beograd
09:00 - 17:00 BRODARSKA: 2-12,16-18,22A,26-36A,42-58,62-64,68,72-82,1-5A, BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): BB,1E, DRAGANA JEFTIĆA: 5,9-11,25,33,51-53,57-57A,119-121, IVANA MARKOVIĆA-IRCA: 2-8,12-14,28,56-56V/1,134-134C,9A,17A,21,27,59-59,73,137-139A, SADIKA RAMIZA: 4-4V/2,8-12,16,20-24,28-34,40-48,52,56-62,68-70,74-76,80,84-86,92,98-100V/1,110-112,118-118V/1,122-122G/1,7-11,25,33-43,51-59a,73-77,85-87,101-105,109-113,117,127-129,139, SLAVKA ŠLANDERA: 4-16,22-24,30,36,40,44-60,68-72,80,84,88,104-104A,108A-120,3-5,17,31-31A,45-47,51-55, STARO SAJMIŠTE: bb,BB,2A-8,12a,20,28,1-7,13A,19-23M,27-29, ZARIJA VUJOŠEVIĆA: 2,8,16,20-36,40,44,48,52,60,64-70,74,80,84-86,90,96-100,110-116,1,5-5,9,15-17,39-49,55-55,61-63,67-69,75-87,105,109, ZEMUNSKI PUT: 1A-1B,7, Naselje N BEOGRAD: VLADIMIRA POPOVIĆA: 6-6A,14B,
08:30 - 10:30 BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 165-165A,09:00 - 12:00 AUTOPUT BG-ŠID: 21-33,41-45,49-51,59,69A,73-73a,
Zemun
09:00 - 12:00 ŠANGAJSKA 3 DEO: 20,24,62A-62G, Naselje BATAJNICA: MALE MEĐE 29 NOVA: 48-48E,55,85C-85T, MILE DIMITRIJEVIĆ : 24-26,30,35D,41,85-85O, NIKOLE DEMONjE: 44C-44E,48-48S,66, ŠANGAJSKA: 76-78,83A-89C,93C,131, Naselje ZEMUN: MALE MEĐE NOVA 28: 83A-83C,87A-93C,99C-101D, ŠANGAJSKA 1 DEO: 85-85D, ŠANGAJSKA 2 DEO: 5, ŠANGAJSKA 4 DEO: 44C,56-56B,
Obrenovac
12:00 - 15:00 Naselje OBRENOVAC: INDUSTRIJSKA ZONA: 0BB, NEMANjINA: 232,250,266,183, Naselje UROVCI: BOGOLjUBA UROŠEVIĆA-CRNOG: 2,26,40,44B,222,15,23-25,47, BREŠTANSKA: 266-268, GAJ: 0,14,102A,234,240,244,248-252,260-262,266,320,394-396,9-9A,241-255,259,295-295A,395,399-401, INDUSTRIJSKA ZONA: 4,1,15A, MAJDANSKA: 0,16,20A,28,40,210,214-216,220,224,228-230,234,1-5,9A-9B,15-17A,37H-39,209-215A,221-227,231,255,317, SELO: 206, UROVAČKA: 208,207,229,1111,
09:00 - 13:00 Naselje OBRENOVAC: VOJVODE MIŠIĆA: 194,217-219,223-225,235,
Surčin
09:00 - 12:00 Naselje SURČIN: FEDERIKA FELINIJA: 4,8A-8E,19-21, SVETOG SAVE: 2,1A-11,19, VASILIJA OSTROŠKOG: 2,6,
Lazarevac
08:00 - 15:00 Opština Ub: naseljeno mesto Šarbane,Stublenica.08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Dren (zaseok Mihailovići-prema Bistrici).
Autor: D.Bošković