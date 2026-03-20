Besplatni pregledi štitne žlezde tokom vikenda ispred Opštine Novi Beograd

Gradska opština Novi Beograd i Udruženje "Heroina” organizuju besplatne ultrazvučne preglede štitne žlezde 21. i 22. marta, od 12 do 18 časova, na platou ispred zgrade Opštine, na adresi Bulevar Mihajla Pupina 167.

Pregledi će biti organizovani u pokretnoj ambulanti. Broj pregleda je ograničen, a zakazivanje je na licu mesta, od 11.30 do 12 časova.

Organizovanjem besplatnih pregleda Opština Novi Beograd nastavlja praksu brige o zdravlju građana i podizanja svesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti, saopšteno je iz ove opštine.

Autor: Iva Besarabić

