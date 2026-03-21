ISKLJUČENJA U PET BEOGRADSKIH OPŠTINA: Evo gde se izvode radovi

EDB Beograd za danas je planirala radove u pet beogradskih opština.
Spisak isključenja struje:
Stari grad 08:30 - 10:00
GOSPODAR-JEVREMOVA: 28,
Vračar 10:30 - 17:00
CARA NIKOLAJA DRUGOG: 81-83A, JIREČEKOVA: 3, KNEZA OD SEMBERIJE: 10A,16,5-7, MILEŠEVSKA: BB,46-52,47-69, RADIVOJA KORAĆA: 4-6A,10,1A-11, SJENIČKA: 1, VELIMIRA BATE ŽIVOJINOVIĆA: 8, VOJVODE PETKA: 6-8,2,12-14,9,
Novi Beograd 07:00 - 12:00
BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 6,
Novi Beograd 08:30 - 13:30
VINOGRADSKA: 95,113A,
Grocka 09:00 - 14:00
Naselje VRČIN: JUG BOGDANOVA: 2,1-5, MILKE PROTIĆ: 2-6,3, MILUTINA MILANKOVIĆA: 2-2A,20-22,36-38,44,50,5, MOŠE PIJADE: ,BB,16-18,1-23B,27-37, TOPLIČKA: 2-6,1-3,9,15-17,21, TREBINjSKA: 2-4, VELjKA VLAHOVIĆA: 2,5-7,
Surčin 08:30 - 13:30
BREGALNIČKA: 8-10,14-16,7,11-13,17-19, Naselje SURČIN: ANE KARENjINE: 25-27B,33,37, CARA DUŠANA: 55a, DANILA BATE STOJKOVIĆA: 2,20,28, MAJKE JUGOVIĆA: 2-6,12-14,18,26,32-36,1-1a,7-13,17-21,33, PETOG OKTOBRA: 17, SLOVENSKA: 18, VINOGRADSKA: 2b-2h,6-6A,10-12,18,22-24A,37-39A,43-85m,89-119D, VOJVOĐANSKA: bb,bb,387G,372-374,380-380E,384-396,412B-420E,430,436-444,448-448C,452-454,460-464,468-470a,474-476B,482-488A,494b-496G,383,387-395N,399,425a
Autor: Marija Radić