NOVI MOST PREKO SAVE DOBIJA OBRISE! Za dva meseca kreće postavljanje rečnih stubova (FOTO)

Rukovodilac gradilišta na izgradnji novog Savskog mosta iz kompanije "Power China" Ivan Nikolić izjavio je danas da bi za dva meseca trebalo da počne postavljanje rečnih stubova za novi Savski most, koje bi trebalo da bude završeno na jesen.

Nikolić je rekao za Tanjug da će krajem ovog meseca iz Kine stići još tri barže sa delovima za lučnu konstrukciju mosta, a da se poslednja isporuka očekuje u maju, kako bi lukovi mosta bili montirani na obali do septembra.

Na gradilištu je u toku pobijanje šipova u reci za buduća dva rečna stuba novog Savskog mosta, a Nikolić kaže da radovi teku predviđenom dinamikom kako bi most bio pušten u saobraćaj u toku 2027. godine.

Gradilište radi sedam dana u nedelji u jednoj smeni, a angažovano je između 200 i 250 radnika, 10 dizalica i više od 50 različitih mašina.

Izvođač radova je kompanija Power China, uz učešće srpskih i mađarskih kompanija podizvođača. "Osnovna razlika između starog i novog Savskog mosta je u gabaritima tih konstrukcija. Stari Savski most je imao svega dve saobraćajne trake i tramvajske šine su išle preko tih saobraćajnih traka sa širinom od 10 metara. Budući Savski most imaće širinu od 38 metara, kroz sredinu mosta ići će tramvajske šine, po dve saobraćajne trake za oba smera biće bočno i na samim ivicama tog mosta biće pešačko-biciklističke staze", rekao je Nikolić.

Istakao je da će novi most imati bolje mogućnosti za rečni saobraćaj. "Stubovi starog Savskog mosta bili su raspoređeni na nekih 106 metara unutar Save, a novi ima raspon od nekih 166 metara. Time je stvoren plovni put koji je širi od 150 metara. Dakle, unaprediće, pored drumskog i tramvajskog i rečni saobraćaj u ovoj zoni grada", dodao je on.

Nikolić je rekao da na novobeogradskoj strani obale građani mogu da vide jedno gradilište koje je pripremljeno za skladištenje elemenata gornjeg stroja mosta i mogu da vide deo konstrukcije budućeg glavnog raspona mosta-lukova.

"Rekli smo da je raspon 166 metara, a ovde ćemo sklopiti element nešto duži i delove bočnih raspona, tako da ćemo u jednoj fazi montirati oko 240 metara mosta, koje planiramo na kopnu da završimo u septembru. Jer ceo most je dužine 420 metra, a mi ćemo monirati na gradilištu glavni deo koji treba da bude na sredini reke, kao i lukove i bočne delove levo i desno u širini luka. Ostatak mosta montiraćemo sa obale, jer je 240 metara dužina koju možemo da rotiramo na Savi", objasnio je Nikolić.

Dodao je da je težina novog Savskog mosta oko 6.500 tona, a dela koji se montira na gradilištu 4.700 tona. "Mi smo u završnoj fazi rešavanja tehnologije za prebacivanje tog elementa na stubove kada se oni završe u vodi. Trenutno se radovi i izvode u skladu sa planiranom dinamikom i izvode se na svim pozicijama, kako na levoj tako i na desnoj obali Save. Prošle nedelje počeli smo sa izradom rečnih stubova. Na početku radimo stub koji mi zovemo S3, to je stub bliže Beogradu na vodi. Trenutno se izvodi već peti šip, od 21 šipa koliko nam je potrebno da uradimo za taj jedan stub. Šipovi su na tom mestu dubine 20 metara, prečnika čak metar i po", objasnio je Nikolić za Tanjug.

Što se tiče stubova novog mosta, projektovano je ukupno šest, kaže Nikolić od čega su skoro završeni stubovi na novobeogradskoj strani. "U fazi smo izrade temelja stuba na drugoj obali Save i počeli smo sa šipovima u reci. Neka planirana dinamika je da u toku ove godine već imamo rečne stubove. Radićemo ih paralelno, kako bi se radovi maksimalno ubrzali i rešili neke probleme u dinamici koje smo imali zbog nepovoljnih rezultata ispitivanja rečnog dna Save u odnosu na potencijalna minska eksplozivna sredstva iz prethodnih ratova", rekao je on.

Dodao je da su već postavili 204 šipa za potporne konstrukcije na levoj i desnoj obali Save i 66 šipova za potrebe stubova na levoj i desnoj obali. Nakon završetka postavljanja šipova, za koje će biti potrebno prema sadašnoj dinamici oko dva meseca, kako kaže Nikolić, pre postavljanja temelja za stubove u reci potrebno je uraditi i zagat, to jest dodatnu privremenu čeličnu konstrukciju u vodi.

"Pre temelja neophodno je da postavimo privremenu konstrukciju koja nam omogućava da se spustimo na dno Save. Radi se o jednoj ozbiljnoj konstrukciji koja omogućava da izvedemo radove na rečnom dnu i na podvodnom delu stubova u reci. Svakako tokom ove godine bi trebalo da se vidi deo stubova iznad vode i odmah po njihovom završetku mi ćemo imati spreman ovaj gornji stroj koji ćemo na njih montirati", rekao je on.

Govoreći o lukovima novog Savskog mosta, Nikolić je rekao da će se na gradilištu na obali montirati glavni raspon, a delovi su napravljeni u dva pogona u Kini, kao i da je dopremljeno negde oko 80 odsto materijala, dok se ostatak očekuje krajem ovog meseca.

"Za koji dan stići će nam još tri barže i poslednju isporuku očekujemo u maju. Radi se o manjim količinama materijala koji su bitni za završetak, koji će biti tamo negde krajem leta. Raspon luka je 166 metara i postoje dva luka koji nisu istih dimenzija stoje ukoso, nisu vertikalni, a njihova visina je u vertikalnoj projekciji 36 i 30 metara. Ilustracija radi o koliko masivnoj konstrukciji se radi i nekim većim gabaritima u odnosu na stari Savski most, tih 36 metara je visina neke zgrade, recimo 12 spratova", rekao je on.

Nikolić je istakao da će novi most kako je i predviđeno biti završen sledeće godine. Međutim, kako objašnjava, preostaje tehnički jako važan deo, a to je da se urade delovi konstrukcija sa kojima su stali krajem 2024. godine, a odnose se na lansirne grede i delove u vodi.

"Ova masivna konstrukcija će biti spuštena na barže u vodi, preko dve pomoćne čelične grede koje ulaze u Savu nekih 60 metara. Za to nam je potrebno da uradimo još nekih 60 šipova koje ćemo naravno izvaditi nakon završetka radova. Sa tim radovima započećemo u narednim nedeljama. Međutim, jednu određenu neizvesnost su dali rezultati ispitivanja rečnog dna Save koji nisu bili baš povoljni, a kao što znate u ovoj zoni Beograda jesu pronalaženi projektili zaostali iz prethodnih ratova prilikom građevinskih radova. Vodimo računa o tome i držimo se mera koje Centar za deminiranje propisuje", rekao je on.

Dodao je da su imali i jako obimne mere koje se ogledaju u nasipanju rečnog dna."Na ovom stubu koji trenutno radimo, koji sam spomenuo, bliže Beogradu na vodi, mi smo postavili čak negde oko 1.500 vreća sa peskom, čime smo dobili dodatna dva metra peska na rečnom dnu. Na ovoj strani, bliže Novom Beogradu, postavićemo čak sloj koji je debeo četiri metra na rečno dno, a za izradu lansirnih greda čak pet metara dodatnih slojeva peska", rekao je on.

Nikolić je dodao da je prvobitni plan bio da se tek po izradi lansirnih greda demontira stari Savski most. "Da smo čekali da sve to rešimo, stari Savski most još ne bi bio demontiran. U međuvremenu smo promenili metodologiju radova, smislili smo nova rešenja i uspeli da demontiramo stari Savski most, što je isto bio jako bitan deo ovog projekta. U ovoj jednoj građevinskoj sezoni, mi smo uspeli da kompletno uklonimo stari Savski most, da napravimo ovaj plato, što su takođe bili ozbiljni građevinski radovi, da prebacimo sav materijal iz Kine, naravno, sve je proizvedeno do neke faze montaže ovde na gradilištu, i nadamo se da ćemo u tom roku koji je predviđen ugovorom završiti sve radove i most pustiti u saobraćaj", rekao je on.

Nikolić je istakao da je novi Savski most važan infrastrukturni projekat, s obzirom i na činjenicu da je planirana izgradnja tunela u njegovom nastavku kod Ekonomskog fakulteta, što bi omogućilo veoma brzu vezu između Novog Beograda i starog dela grada. "Novi most praktično zadržava trasu starog mosta, tu se ništa nije menjalo. U nastavku ovog mosta u planu je izgradnja tunela čiji bi ulaz trebao da bude u blizini Ekonomskog fakulteta, a izlaz u Bulevaru despota Stefana", objasnio je on.

Nikolić je istakao da će i ovaj novi most, poput starog Savskog mosta biti simbol srpske prestonice, koji će ubrzati saobraćaj i olakšati život svima u gradu. Zbog pobijanja šipova za stubove S3 i S4, međunarodni plovni put na reci Savi u Beogradu delimično je zatvoren od 9. marta do 9. septembra ove godine, od sedam do 16 časova.

Saobraćaj na starom Savskom mostu je zatvoren 19. novembra 2024. godine. Radovi na demontaži počeli su u aprilu 2025, a poslednji delovi zelene lučne konstrukcije uklonjeni su u jula 2025. godine, čime je završen proces demontaže mosta koji je 83 godine spajao Stari grad i Novi Beograd.

Autor: Jovana Nerić