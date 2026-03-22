TRI UDESA TOKOM NOĆI U BEOGRADU! Kod poznatog restorana povređen motociklista, Beograđani se masovno OPIJALI

Hitna pomoć je tokom noći imala 116 intervencija, najviše zbog hroničnih bolesnika i alkoholisanih osoba.

U Beogradu su se protekle noći dogodile tri saobraćajne nezgode, u kojima su učesnici zadobili lakše povrede, rečeno je Tanjugu jutros u službi Hitne pomoći.

Kako su naveli, u 19.49 časova u subotu u Ulici patrijarha Germana u Jajincima, u blizini restorana "Kod gospodina", dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je motocikla star 36 godina lakše povređen.

U 21.30 časova u Ustaničkoj ulici, kod Lidla, dogodila se još jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je motociklista star 29 godina nakon pada sa motora zadobio lakše povrede.

U 04.01 čas na Dobanovačkom putu muškarac star 44 godine povređen je u saobraćajnoj nezgodi i on je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar na dodatnu dijagnostiku.

Ekipe Hitne pomoći protekle noći su intervenisale ukupno 116 puta, a na javnim mestima je bilo 26 intervencija.

Prema rečima dežurnog lekara, najveći broj intervencija na javnim mestima obavljen je zbog osoba u alkoholisanom stanju, koje su vozilima Hitne pomoći odvezene na detoksikaciju na odeljenje toksikologije VMA.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, kardiološki i psihijatrijski pacijenti.

Autor: Jovana Nerić