VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA BARAJEVO I LAZAREVAC: Delovi ovih naselja u četvrtak ostaju BEZ VODE – evo tačnih lokacija i termina!

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Barajevo, u četvrtak, 26. marta, doći će do privremenog prekida u vodosnabdevanju, kao i do pada pritiska u pojedinim delovima opštine Lazarevac, saopšteno je iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Potrošači u delovima naselja Boždarevac i Baćevac ostaće bez vode u periodu od 8.30 do 18 sati.

Pored potpunog prekida snabdevanja, umanjen pritisak vode osetiće građani u naselju Stepojevac (opština Lazarevac).

Obezbeđene auto-cisterne

Iz JKP "BVK" apeluju na sve potrošače da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe. Za najnužnije potrebe na terenu će biti obezbeđene auto-cisterne sa pijaćom vodom.

Gde potražiti informacije?

Za sve dodatne informacije, građani se mogu obratiti:

Servisnom centru Grada Beograda: na broj 11-0-11

Besplatnom broju telefona: 0800/110-011 (za pozive iz fiksne telefonije)

Veb-adresi: www.bvk.rs (informacije o planiranim radovima i kvarovima)

Autor: D.S.