VOLITE ZEMUN? Pokažite to kroz objektiv: Otvoren konkurs za najlepšu fotografiju Zemuna u 2026. godini!

Gradska opština Zemun raspisala je javni poziv za izbor najlepše fotografije Zemuna za 2026. godinu, saopšteno je iz ove opštine. Projekat se realizuje osmu godinu zaredom, sa ciljem da na kreativan način popularizuje kulturne i turističke lepote ovog dela Beograda.

Ako uživate u šetnji Zemunom i volite da beležite njegove specifičnosti, ovo je prava prilika da vaš rad vidi šira publika.

Ko može da učestvuje i šta su teme?

Konkurs je otvoren za sve osobe starije od 15 godina. Svaki učesnik može poslati najviše tri fotografije, a teme su široke i obuhvataju sve ono što Zemun čini posebnim:

- Kulturno-istorijski spomenici i verski objekti;

- Gradski park i pejzaži;

- Industrijsko nasleđe;

- Običaji, ljudi i ulice Zemuna;

- Kulturni i sportski događaji i manifestacije.

Rokovi i nagrade

Konkurs je otvoren do 1. septembra 2026. godine. Fotografije se šalju na mejl adresu: najlepsafotografijazemuna@gmail.com.

Stručna komisija će odabrati tri najbolja rada koji će biti nagrađeni, dok će od 20 najlepših fotografija biti priređena velika izložba povodom praznika Zemuna, 5. novembra.

Dodatne informacije

Zainteresovani se za sve detalje mogu informisati putem telefona:

011/3778-554

062/8391-392

Ili na zvaničnom sajtu: www.zemun.rs

Autor: D.S.