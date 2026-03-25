SUTRA RADOVI NA MREŽI: Delovi Čukarice, Rakovice, Voždovca, Barajeva i Sopota osetiće pad pritiska i prekide u vodosnabdevanju

Zbog planiranih radova „Elektromreže Srbije“, u četvrtak, 26. marta, u periodu od 6 do 16 časova, doći će do povremenih prekida u vodosnabdevanju i pada pritiska na teritoriji pet beogradskih opština.

Kako je saopšteno iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, ovi radovi će uticati na potrošače u određenim naseljima na Čukarici, Rakovici, Voždovcu, kao i u opštinama Barajevo i Sopot.

Pregled naselja po opštinama:

- Čukarica: Čukarička padina, Žarkovo, Bele vode, Sremčica, Velika Moštanica, Ostružnica, Rupčine, Železnik, Umka.

- Rakovica: Vidikovački venac.

- Voždovac: Ripanj i Trešnja.

- Barajevo: Nenadovac, Glumčevo brdo, Stara Lipovica, Karaula, Stražarija, Plandište, Guncati, Srednji kraj, Ravni gaj, Meljak, Vranić, Baćevac, Boždarevac, Šiljakovac, centar Barajeva.

- Granični delovi (Čukarica/Rakovica): Rušanj.

Auto-cisterne na terenu

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđene auto-cisterne koje će kružiti ovim delovima grada. Iz "Vodovoda" apeluju na sugrađane da pripreme neophodne zalihe vode za osnovne potrebe tokom trajanja radova.

Normalizacija vodosnabdevanja očekuje se odmah po završetku planiranih radova na elektromreži, u popodnevnim časovima.

Autor: D.S.