Aritonović: Novi Uslužni centar – brže, jednostavnije i bliže građanima Čukarice (FOTO+VIDEO)

Gradska opština Čukarica nastavlja modernizaciju rada opštinske uprave, a jedan od najvažnijih koraka u tom procesu je formiranje savremenog Uslužnog centra. Novootvoreni Uslužni centar omogućava da građani sada mogu sve usluge da dobiju na jednom mestu, mnogo brže i jednostavnije.

Predsednik Gradske opštine Čukarica Nikola Aritonović ističe da je reforma opštinske uprave jedan od najznačajnijih procesa koji je pokrenut u prethodnom periodu.

„Jedan od mojih najvažnijih ciljeva od početka mandata bio je da promenimo način na koji opštinska uprava funkcioniše. Ne kozmetički i ne formalno, već suštinski – da opština više ne bude mesto gde se luta od kancelarije do kancelarije i čeka u redovima, već servis koji radi u interesu svakog građanina“, naglašava Aritonović.

Prema njegovim rečima, upravo iz te ideje proizašla je sveobuhvatna reforma opštinske uprave koja je obuhvatila organizacione promene i unapređenje uslova za rad.

„U okviru reforme, po prvi put je formirana Služba Uslužnog centra, koja predstavlja jednu kontakt tačku za sve građane i omogućava brže, jasnije i pouzdanije usluge, bez nepotrebnog čekanja. Završetkom radova na modernizaciji hola opštine, Čukarica sada ima savremeni prostor u kome svako odeljenje ima svog predstavnika na šalteru, što olakšava komunikaciju i skraćuje vreme čekanja. Sve usluge su sada dostupne na jednom mestu“, objašnjava predsednik opštine.

Usluge koje se ne završe odmah na šalteru građani mogu rešavati direktno sa rukovodiocima opštinskih službi, funkcionerima opštine i samim predsednikom.

„Rukovodioci odeljenja i naši funkcioneri lično primaju građane, a takođe vreme provodimo na terenu, u neposrednom razgovoru sa našim sugrađanima, kako bismo probleme rešavali tamo gde nastaju. Svakog utorka, građani Čukarice imaju priliku da razgovaraju sa mnom i iznesu svoje zahteve, predloge i inicijative. Na ovaj način, održavamo stalan kontakt sa građanima i radimo na rešavanju njihovih problema i sprovođenju inicijativa, sve u cilju kvalitetnijeg života u svim delovima opštine“, ističe predsednik.

Promene se, dodaje, ne odnose samo na fizički prostor, već i na način komunikacije sa građanima.

„Pored zvaničnog sajta i društvenih mreža, uvodi se personalizovana komunikacija. Zaposleni u Uslužnom centru pomažu građanima da instaliraju novu aplikaciju Gradske opštine Čukarica, putem koje će redovno dobijati obaveštenja o aktuelnostima, prilagođena njihovim interesovanjima i potrebama koje sami označe u aplikaciji“, dodaje Aritonović.

Predsednik ističe da će uskoro startovati i obaveštavanje putem SMS poruka, takođe po ciljnim grupama, kako bi svi građani bili u toku sa aktuelnim informacijama.

„Sve ove promene sprovodimo sa jednim jasnim ciljem – da Čukarica bude primer otvorene, efikasne i odgovorne lokalne samouprave. Želimo opštinu koja sluša građane, odgovara na njihove potrebe i rešava probleme. Opštinu po meri svih njenih građana“, zaključuje Aritonović.

Autor: Pink.rs