SPREMITE ZALIHE NA VREME: Sutra povremeni prekidi vodosnabdevanja na Čukarici, Voždovcu, u Barajevu i Sopotu

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će sutra doći do pada pritiska i povremenih prekida u vodosnabdevanju u gradskim opštinama Čukarica, Voždovac, Barajevo i Sopot.

U saopštenju navode da će do prekida doći u periodu od šest do 16 časoca zbog neophodnih radova Elektromreže Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema.

Na Čukarici pad pritiska i povremene prekide u vodosnabdevanju osetiće potrošači u naseljima Čukarička padina, Žarkovo, Bele vode, Sremčica, Rušanj, Velika Moštanica, Ostružnica, Rupčine, Železnik i Umka.

Na Voždovcu će potrošači u naselju Ripanj, u Sopotu Trešnja, a u Rakovici Vidikovački venac osetiti pad pritiska i povremene prekide u vodosnabdevanju.

Takođe, u Barajevu će potrošači osetiti pad pritiska i povremene prekide u vodosnabdevanju u naseljima Nenadovac, Glumčevo brdo, Stara Lipovica, Karaula, Stražarija, Plandište, Guncati, Srednji kraj, Ravni gaj, Meljak, Vranić, Baćevac, Boždarevac, Šiljakovac i Barajevo.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna, a iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Autor: Marija Radić