ĐURĐEV: Strane obaveštajne službe se grubo mešaju u izbore u Mađarskoj, pobeda Orbana ključna za Srbiju

Parlamentarni izbori u Mađarskoj, zakazani za 12. april, predstavljaće istorijsku prekretnicu koja će odrediti sudbinu ne samo te države, već i celog regiona i same Evropske unije, ocenio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

Đurđev je istakao da se na ovim izborima odlučuje da li će Mađarska zadržati svoju samostalnost ili će postati država koja bespogovorno prati kurs Brisela.

Nakon nedavnog povratka sa suverenističkog samita u Budimpešti, Đurđev za RT Balkan prenosi da u timu Viktora Orbana vlada dobro raspoloženje, ali i oprez.

- Oni su svesni izazova koji je pred njima i šta je ulog koji se stavlja u ovu izbornu trku - istakao je Đurđev, dodajući da rezultat izbora opredeljuje i "verovatno prilika u Briselu i u samim funkcionisanju Evropske unije kao zajednice".

Ipak, Đurđev je izneo alarmantne podatke o stranom mešanju u izborni proces, pozivajući se na informacije sa sednice Saveta za nacionalnu bezbednost Mađarske.

On ističe da se neke obaveštajne službe veoma grubo mešaju na jedan nezakonit način u izborne procese u samoj Mađarskoj.

Koliko je situacija ozbiljna, svedoči i njegova sumnja u regularnost procesa.

- Čini mi se da kad je Mađarska u pitanju tu oko ovaj ko će biti vlast, ko neće biti vlast neće odlučivati demokratske procedure, istraživanje izbornog rejtinga ukoliko su se umešale obaveštajne službe zapadne Evrope i Ukrajine – kazao je Đurđev.

Kritikujući EU, Đurđev je naglasio da "birokrate koji su trenutno na čelu i rukovode administracijom Evropske unije nisu na strani same Evrope", ali veruje da su "napori koji oni čine Sizifovi da neće roditi plodom bez obzira na njihov ekstremizam".

Đurđev je iskoristio priliku da pozove Srbe koji imaju pravo glasa u Mađarskoj da podrže Orbana, naglasivši da je njegova politika "dobronamerna, prijateljska".

Predsednik Srpske lige je takođe predložio sledeći korak u odnosima dve zemlje:

- Treba insistirati od strane Srbije da Mađarska učini taj jedan što se kaže značajan korak da povuče priznanje nelegalne države Kosovo čime bi se učvrstilo prijateljstvo između Mađarske i Srbije.

S druge strane, upozorio je na opasnost ukoliko Orban izgubi vlast.

- Ukoliko bi Viktor Orbana otišao sa vlasti, novo rukovodstvo Mađarske u Budimpešti bi dalo podršku opoziciji u Srbiji koja ima identičan vrednosni okvir kao i oni i to bi dovelo do dodatnih sukoba i zaoštravanja - izjavio je Đurđev, dodajući da nova vlast ne bi bila blagonaklona prema srpskoj zajednici u Mađarskoj.

Komentarišući podršku koju Orban ima od Donalda Trampa i drugih svetskih sila, Đurđev je ocenio da u svetu traje "borba između raznih pogleda na svet".

- Danas su ključni resursi, interesi upravo vrednosti - podvukao je Đurđev, objašnjavajući da se trenutno stvara sistem u kome će "jedna agresivna manjina koju sačinjava liberalni zapad da vlada jednom pitom većinom koja ima konzervativni pogled na svet".

On je upozorio da je ta liberalna manjina globalno snažnija i da su u ovoj borbi favoriti, zbog čega se "za svaki glas, za svakog sledbenika se mora boriti".

Đurđev je oštro osudio vrednosti koje se nameću sa Zapada, rekavši da je to "liberalni agresivni pogled na svet gde prosto nemaju tu vrstu moralnih barijera da od maloletne dece kasape njihova tela ne bi li pravili od devojčica kornjače, od dečaka kengure".

Osvrćući se na stranku Alternativa za Nemačku (AfD), Đurđev je podsetio da je ova partija "nedvosmisleno rekla ukoliko oni preuzmu poziciju vlasti da će otpriznati nezavisnu državu Kosovu".

Đurđev tvrdi da se zbog ovakvih stavova protiv članova AfD-a vodi neviđena hajka i "borba bukvalno na život i smrt".

Upitan o progonima unutar Nemačke, Đurđev je naveo da su članovi te stranke "ubijeni i hapšeni i vršena je tortura... i lažni procesi", ocenivši da je to dokaz "jedne vrstu fanatizma, divljaštva koje vlada u vladajućim krugovima Brisela koje onako zdravoj logici prosto ne mogu da se objasne".